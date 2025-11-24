Pintadas
Atacan la sede de Adegi de Donostia con pintura

Ningún colectivo ha reivindicado la autoría de las pintadas. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, han condenado el ataque.
La sede de Adegi en Donostia en Miramon ha sido atacada con pintura.
Pintadas en la fachada de la sede de Adegi, en Miramon.
Euskaraz irakurri: Donostiako Adegi patronalaren egoitzari eraso diote pinturaz
EITB

La sede de la patronal Adegi en Donostia-San Sebastián ha amanecido este lunes con manchas de pintura roja y una gran inscripción en su fachada principal que reza la frase 'Euskal Herri langilearen etsaiak' (Enemigos del pueblo trabajador vasco).

Desconocidos han lanzado también pintura sobre un lateral del edificio y sobre el cartel de Adegi que se encuentra en el exterior de la sede del barrio de Miramon de la capital de Gipuzkoa.

Ningún colectivo ha reivindicado el ataque.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha condenado "rotundamente" el ataque en redes sociales y ha abogado por "el respeto y el diálogo".

 

Por su parte, la presidenta del PP de Gipuzkoa, también ha condenado con "absoluta firmeza" estas pintadas, a la vez que subraya que es "intolerable que se señale a quienes generan empresa, riqueza y empleo" en el territorio.

