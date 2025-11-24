La sede de la patronal Adegi en Donostia-San Sebastián ha amanecido este lunes con manchas de pintura roja y una gran inscripción en su fachada principal que reza la frase 'Euskal Herri langilearen etsaiak' (Enemigos del pueblo trabajador vasco).

Desconocidos han lanzado también pintura sobre un lateral del edificio y sobre el cartel de Adegi que se encuentra en el exterior de la sede del barrio de Miramon de la capital de Gipuzkoa.

Ningún colectivo ha reivindicado el ataque.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha condenado "rotundamente" el ataque en redes sociales y ha abogado por "el respeto y el diálogo".