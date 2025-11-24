Pintadak
Adegik Donostian duen egoitzari eraso diote pinturaz

Inork ez du erasoa bere gain hartu. Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak eta Muriel Larrea Gipuzkoako PPko presidenteak pintadak gaitzetsi dituzte.

La sede de Adegi en Donostia en Miramon ha sido atacada con pintura.
Pintadak Adegiren egoitzaren fatxadan, Miramonen.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Adegi patronalaren Donostiako egoitzaren homa nagusia pintura gorriz zikindu dute eta inskripzio handi bat egin dute. 'Euskal Herri langilearen etsaiak' esaldia irakur daiteke bertan.

Horrez gainera, Miramonen dagoen eraikinaren albo batean margoa jaurti dute eta Adegiren kartela pinturaz zikindu dute.

Inork ez du erasoa bere gain hartu.

Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak erasoa "erabat" gaitzetsi du sare sozialetan, eta "errespetuaren eta elkarrizketaren" alde egin du.

Bestalde, Gipuzkoako PPko presidenteak, Muriel Larreak, ere "irmo" gaitzetsi ditu pintaketa horiek, eta azpimarratu du onartezina dela lurraldean "enpresa, aberastasuna eta enplegua sortzen dutenen aurka aritzea".

Adegi Gipuzkoa Donostia Ekonomia

