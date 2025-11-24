Adegik Donostian duen egoitzari eraso diote pinturaz
Inork ez du erasoa bere gain hartu. Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak eta Muriel Larrea Gipuzkoako PPko presidenteak pintadak gaitzetsi dituzte.
Adegi patronalaren Donostiako egoitzaren homa nagusia pintura gorriz zikindu dute eta inskripzio handi bat egin dute. 'Euskal Herri langilearen etsaiak' esaldia irakur daiteke bertan.
Horrez gainera, Miramonen dagoen eraikinaren albo batean margoa jaurti dute eta Adegiren kartela pinturaz zikindu dute.
Inork ez du erasoa bere gain hartu.
Eider Mendoza Gipuzkoako ahaldun nagusiak erasoa "erabat" gaitzetsi du sare sozialetan, eta "errespetuaren eta elkarrizketaren" alde egin du.
Bestalde, Gipuzkoako PPko presidenteak, Muriel Larreak, ere "irmo" gaitzetsi ditu pintaketa horiek, eta azpimarratu du onartezina dela lurraldean "enpresa, aberastasuna eta enplegua sortzen dutenen aurka aritzea".
Zure interesekoa izan daiteke
Euskadi talentua eta atzerriko inbertsioak erakartzeko oso egoera onean dagoela dio Orkestrak
Lehiakortasunaren institutuko ikertzaile Mikel Gaztañagak Euskadiko Lehiakortasun Txostena 2025 txostena aurkeztu du gaur Deustuko unibertsitatean. Horretan, Euskadik dituen indarguneak eta gabeziak aipatzen dira eta, besteak beste, internazionalizazio estrategikoaren aldeko apustua egin behar dela nabarmendu du.
CC. OO. sindikatuak salatu du Correosek lan-baldintzak "prekarizatuko" dituela Araban banatzeko patineteak sartuz
Sindikatuaren esanetan, ezarpen horrek "istripuak izateko arrisku larria" ekarriko luke.
Salgaien garraiolariak hitzarmen berria izateko mobilizatu dira Nafarroan
Sindikatu deitzaileek (UGT, LAB, CCOO, ELA) gogorarazi dute sektorearen Nafarroako hitzarmena, 5.000 langileri eragiten diena, duela 17 urtekoa dela. ANET patronalarekin negoziazioak "blokeatuta" daudela ohartarazi dute, eta 24 orduz greba eginda presioa egin nahi dutela, bilerak deitu ditzaten.
Merkantzia garraioko langileek 24 orduko greba egingo dute Nafarroan, hitzarmen berri bat eskatzeko
UGTk, CCOOk, ELAk eta LABek lanuztera dituzte kamioilariak gaur gaueko 22:00etatik asteleheneko 22:00etara. Horrela, sindikatuek presioa egingo dute 17 urtean berritu ez duten hitzarmenaren negoziazioetan aurrera egiteko.
Sindikatuek irmotasuna eskatu diote errektoreari, EHUren "azpifinantziazioaren" aurrean
Sindikatuek errektoretza-taldeari eskatu diote presioa egin diezaiola Eusko Jaurlaritzari finantzaketa handitzeko eta EHUko irakaskuntza eta lan-baldintzak ez hondatzeko.
Sestaoko Arcelor Mittaleko langile batek zauri larriak ditu beso batean, lanerako tresna bat gainera erorita
ELA sindikatuak lantegian ezbeharrak behin eta berriz gertatzen direla salatu du, eta langileen segurtasuna bermatzeko prebentzio neurri “erreal eta eraginkorrak” eskatu ditu.
De Guindosen esanetan euroguneko ekonomia uste baino hobeto doa eta interes-tasen maila egokia da
Europako Banku Zentraleko presidenteordearen hitzetan, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo doa", % 3 inguruko mailarekin, gaur egun eurogunerako EBk proiektatzen duena (% 1,3 aurten) baino askoz ere maila altuagoan. Adierazi duenez, hazkunde horren atzean inmigrazioaren ondoriozko biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsua" dago, eta ohartarazi duenez, egungo eskaerari aurre egiteko horren beharrezkoa den "alokairuko etxebizitzaren eskaintza mugatzen ari da erregulazioa".
ELAk eta LABek Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegira eraman dute Confebask, soldata minimoaren alde
Sindikatuek dagoeneko formalizatu dute Confebasken aurkako demanda, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegian aurkeztutakoa, patronalak Euskadirako gutxieneko soldata propio bat negoziatzeari uko egin diola iritzita.
Europako Inbertsio Bankuak 1700 milioirekin finantzatuko ditu Burgos-Gasteiz abiadura handiko trenbideko lanak
Adifen eta EIBren arabera, finantzaketa horrek bultzada "berri eta garrantzitsua" emango dio Iberiar Penintsula Europako gainerako lurraldeekin lotuko duen trenbide bidezko konexioari.