CC. OO. denuncia que Correos “precarizará” las condiciones laborales introduciendo patinetes para el reparto en Álava
Comisiones Obreras (CC. OO.) ha denunciado que Correos "pretende obligar al personal de reparto a pie a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado" en Álava, con lo que la empresa "está precarizando las condiciones laborales y la seguridad".
El sindicato, mayoritario en Correos, entiende que el nuevo equipo de trabajo es, "a todos los efectos legales, un vehículo de movilidad personal (VMP)", y asume un "riesgo grave de sufrir accidentes graves, incluso mortales".
Desde CC. OO. han recriminado en un comunicado que "ningún correo público europeo usa VMP en tareas de reparto por su peligrosidad y falta de eficacia", y que "sus únicos usuarios" son el personal de reparto de algunas plataformas de riders. Con esta decisión, denuncian, "la empresa no solo pone en riesgo la seguridad de sus trabajadores, sino que busca precarizar las condiciones laborales".
Según han indicado, al personal de reparto a pie "no se les paga por el complemento de peligrosidad" que cobran por convenio los repartidores que usan vehículos. Este nuevo equipo, han subrayado, "es incluso más peligroso" que los vehículos de dos y cuatro ruedas, "al añadirse de manera forzada un carro sobrecargado que dificulta su conducción".
El sindicato ha exigido a la dirección de Correos que paralice la implantación de los VMP. Una petición que realizan por segunda vez, ya que CC. OO. ya "consiguió paralizar" la introducción de los VMP pretendida por el anterior presidente, según han recordado en el comunicado.
Te puede interesar
El transporte de mercancías se moviliza en Navarra en demanda de un nuevo convenio
Los sindicatos convocantes (UGT, LAB, CCOO, ELA) han recordado que el convenio del sector en Navarra, que ampara a unos 5000 trabajadores, data de hace 17 años y as negociaciones con la patronal, ANET, para su renovación se encuentran "bloqueadas", por lo que esta jornada pretende presionar un cambio a favor de nuevas reuniones que, por el momento, no se han solicitado.
El transporte de mercancías comienza una huelga de 24 horas en Navarra para reclamar un nuevo convenio
UGT, CC. OO., ELA y LAB han convocado el paro entre las 22:00 horas de esta noche hasta las 22:00 horas del lunes 24 de noviembre. Los sindicatos presionarán de esta manera el avance en las negociaciones de un convenio que lleva sin renovarse 17 años.
Fallece el trabajador de 44 años que cayó de una altura en las obras de un edificio en Azpeitia
El operario fue atendido en el lugar por una ambulancia medicalizada y trasladado al Hospital Donostia, donde finalmente ha perdido la vida pese a los esfuerzos de los sanitarios.
Los sindicatos piden firmeza al rector ante la "infrafinanciación" de EHU
Los sindicatos instan al equipo rectoral a presionar al Gobierno Vasco para aumentar la financiación y evitar el deterioro de la docencia y las condiciones laborales en la EHU.
Un trabajador de Arcelor Mittal de Sestao sufre lesiones graves en un brazo tras caerle encima un útil de trabajo
El sindicato ELA denuncia la reiteración de siniestros en la planta y reclama medidas preventivas “reales y eficaces” para garantizar la seguridad de la plantilla.
De Guindos dice que la economía de zona euro va mejor de lo esperado y ve adecuado el nivel de tipos de interés
El vicepresidente del BCE ha asegurado que la economía española, en relación al crecimiento, "lo está haciendo bien", con un nivel próximo al 3 %, muy superior al que, en estos momentos, proyecta de media la CE para la zona euro (1,3 % este año). Ha señalado que ese crecimiento está basado en un aumento "muy importante" de la población, debido a la inmigración, y advierte de que "la regulación está limitando la oferta de vivienda en alquiler" necesario para responder a la fuerte demanda actual.
ELA y LAB llevan a Confebask ante el Tribunal de Justicia del País Vasco por el SMI propio
Los sindicatos han formalizado ya la demanda contra Confebask, presentada ante el Tribunal de Justicia del País Vasco, al considerar que la patronal se ha negado a negociar un SMI propio para Euskadi incumpliendo su obligación legal.
El Banco Europeo de Inversiones financia con 1700 millones la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria
Esta financiación supone un "nuevo e importante impulso" a la conectividad ferroviaria en alta velocidad de la Península Ibérica con el resto de Europa, según Adif y BEI.
Herido grave un trabajador tras caer al vacío en unas obras en Azpeitia
El accidente laboral ha ocurrido sobre las 11:45 horas en la calle Iñaki Azpiazu y el operario, de 44 años, ha sido trasladado intubado al Hospital Donostia.