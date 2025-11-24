Trabajo
CC. OO. denuncia que Correos “precarizará” las condiciones laborales introduciendo patinetes para el reparto en Álava

El sindicato asegura que esta implantación supondría un “riesgo grave para sufrir accidentes”.
cartero postaria correos votos botoak hauteskundeak elecciones 2020 efe

Un trabajador de Correos, en una imagen de archivo.

author image

Agencias | EITB

Última actualización

Comisiones Obreras (CC. OO.) ha denunciado que Correos "pretende obligar al personal de reparto a pie a conducir patinetes eléctricos con un carro incorporado" en Álava, con lo que la empresa "está precarizando las condiciones laborales y la seguridad".

El sindicato, mayoritario en Correos, entiende que el nuevo equipo de trabajo es, "a todos los efectos legales, un vehículo de movilidad personal (VMP)", y asume un "riesgo grave de sufrir accidentes graves, incluso mortales".

Desde CC. OO. han recriminado en un comunicado que "ningún correo público europeo usa VMP en tareas de reparto por su peligrosidad y falta de eficacia", y que "sus únicos usuarios" son el personal de reparto de algunas plataformas de riders. Con esta decisión, denuncian, "la empresa no solo pone en riesgo la seguridad de sus trabajadores, sino que busca precarizar las condiciones laborales".

Según han indicado, al personal de reparto a pie "no se les paga por el complemento de peligrosidad" que cobran por convenio los repartidores que usan vehículos. Este nuevo equipo, han subrayado, "es incluso más peligroso" que los vehículos de dos y cuatro ruedas, "al añadirse de manera forzada un carro sobrecargado que dificulta su conducción".

El sindicato ha exigido a la dirección de Correos que paralice la implantación de los VMP. Una petición que realizan por segunda vez, ya que CC. OO. ya "consiguió paralizar" la introducción de los VMP pretendida por el anterior presidente, según han recordado en el comunicado.

Trabajo Oficinas de Correos Araba-Álava CCOO Economía

