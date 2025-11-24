Lana
CC. OO. sindikatuak salatu du Correosek lan-baldintzak "prekarizatuko" dituela Araban banatzeko patineteak sartuz

Sindikatuaren esanetan, ezarpen horrek "istripuak izateko arrisku larria" ekarriko luke.

cartero postaria correos votos botoak hauteskundeak elecciones 2020 efe

Correoseko langile bat, artxiboko irudian.

Agentziak | EITB

CC. OO. sindikatuak salatu duenez, Correosek "oinezko banaketako langileak behartu nahi ditu gurdia izango duten patinete elektrikoak gidatzera" Araban, eta, beraz, enpresa "lan-baldintzak eta segurtasuna prekarizatzen” ari dela.

Correosen gehiengoa duen sindikatuaren ustez, patinetea, "legezko ondorio guztietarako, mugikortasun pertsonaleko ibilgailua da", eta bere gain hartzen du "istripu larriak izateko arriskua, baita hilgarriak ere".

CC. OO. sindikatuak ohar batean salatu duenez, "Europako posta publiko batek ere ez du mota horretako ibilgailurik erabiltzen banaketa-lanetan, arriskutsua delako eta eraginkortasunik ez duelako". Erabaki horrekin, "enpresak langileen segurtasuna arriskuan jartzeaz gain, lan-baldintzak prekarizatzea bilatzen du", salatu du.

Adierazi duenez, oinezko banatzaileei ez zaie ordaintzen ibilgailuak erabiltzen dutenek hitzarmenagatik kobratzen duten "arrisku-osagarria". Ibilgailu berri hori, azpimarratu dutenez, "bi eta lau gurpileko ibilgailuak baino arriskutsuagoa da, gainkargatutako orga bat bortxaz gehituta, gidatzea zailtzen duena".

Sindikatuak ibilgailu berri horien ezarpena gelditzeko eskatu dio Correoseko zuzendaritzari. Aurreko batean ere, patineteak ezartzea saiatu zen enpresa, baina sindikatuak asmoa geldiaraztea lortu zuen.

Lana Correosen bulegoak Araba CCOO Ekonomia

