CC. OO. sindikatuak salatu du Correosek lan-baldintzak "prekarizatuko" dituela Araban banatzeko patineteak sartuz
Sindikatuaren esanetan, ezarpen horrek "istripuak izateko arrisku larria" ekarriko luke.
CC. OO. sindikatuak salatu duenez, Correosek "oinezko banaketako langileak behartu nahi ditu gurdia izango duten patinete elektrikoak gidatzera" Araban, eta, beraz, enpresa "lan-baldintzak eta segurtasuna prekarizatzen” ari dela.
Correosen gehiengoa duen sindikatuaren ustez, patinetea, "legezko ondorio guztietarako, mugikortasun pertsonaleko ibilgailua da", eta bere gain hartzen du "istripu larriak izateko arriskua, baita hilgarriak ere".
CC. OO. sindikatuak ohar batean salatu duenez, "Europako posta publiko batek ere ez du mota horretako ibilgailurik erabiltzen banaketa-lanetan, arriskutsua delako eta eraginkortasunik ez duelako". Erabaki horrekin, "enpresak langileen segurtasuna arriskuan jartzeaz gain, lan-baldintzak prekarizatzea bilatzen du", salatu du.
Adierazi duenez, oinezko banatzaileei ez zaie ordaintzen ibilgailuak erabiltzen dutenek hitzarmenagatik kobratzen duten "arrisku-osagarria". Ibilgailu berri hori, azpimarratu dutenez, "bi eta lau gurpileko ibilgailuak baino arriskutsuagoa da, gainkargatutako orga bat bortxaz gehituta, gidatzea zailtzen duena".
Sindikatuak ibilgailu berri horien ezarpena gelditzeko eskatu dio Correoseko zuzendaritzari. Aurreko batean ere, patineteak ezartzea saiatu zen enpresa, baina sindikatuak asmoa geldiaraztea lortu zuen.
Zure interesekoa izan daiteke
Salgaien garraiolariak hitzarmen berria izateko mobilizatu dira Nafarroan
Sindikatu deitzaileek (UGT, LAB, CCOO, ELA) gogorarazi dute sektorearen Nafarroako hitzarmena, 5.000 langileri eragiten diena, duela 17 urtekoa dela. ANET patronalarekin negoziazioak "blokeatuta" daudela ohartarazi dute, eta 24 orduz greba eginda presioa egin nahi dutela, bilerak deitu ditzaten.
Merkantzia garraioko langileek 24 orduko greba egingo dute Nafarroan, hitzarmen berri bat eskatzeko
UGTk, CCOOk, ELAk eta LABek lanuztera dituzte kamioilariak gaur gaueko 22:00etatik asteleheneko 22:00etara. Horrela, sindikatuek presioa egingo dute 17 urtean berritu ez duten hitzarmenaren negoziazioetan aurrera egiteko.
Sindikatuek irmotasuna eskatu diote errektoreari, EHUren "azpifinantziazioaren" aurrean
Sindikatuek errektoretza-taldeari eskatu diote presioa egin diezaiola Eusko Jaurlaritzari finantzaketa handitzeko eta EHUko irakaskuntza eta lan-baldintzak ez hondatzeko.
Sestaoko Arcelor Mittaleko langile batek zauri larriak ditu beso batean, lanerako tresna bat gainera erorita
ELA sindikatuak lantegian ezbeharrak behin eta berriz gertatzen direla salatu du, eta langileen segurtasuna bermatzeko prebentzio neurri “erreal eta eraginkorrak” eskatu ditu.
De Guindosen esanetan euroguneko ekonomia uste baino hobeto doa eta interes-tasen maila egokia da
Europako Banku Zentraleko presidenteordearen hitzetan, Espainiako ekonomia, hazkundeari dagokionez, "ondo doa", % 3 inguruko mailarekin, gaur egun eurogunerako EBk proiektatzen duena (% 1,3 aurten) baino askoz ere maila altuagoan. Adierazi duenez, hazkunde horren atzean inmigrazioaren ondoriozko biztanleriaren hazkunde "oso garrantzitsua" dago, eta ohartarazi duenez, egungo eskaerari aurre egiteko horren beharrezkoa den "alokairuko etxebizitzaren eskaintza mugatzen ari da erregulazioa".
ELAk eta LABek Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegira eraman dute Confebask, soldata minimoaren alde
Sindikatuek dagoeneko formalizatu dute Confebasken aurkako demanda, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegian aurkeztutakoa, patronalak Euskadirako gutxieneko soldata propio bat negoziatzeari uko egin diola iritzita.
Europako Inbertsio Bankuak 1700 milioirekin finantzatuko ditu Burgos-Gasteiz abiadura handiko trenbideko lanak
Adifen eta EIBren arabera, finantzaketa horrek bultzada "berri eta garrantzitsua" emango dio Iberiar Penintsula Europako gainerako lurraldeekin lotuko duen trenbide bidezko konexioari.
Langile bat larri zauritu da Azpeitian, eraikuntza lanetan ari zela altueratik erorita
Lan-istripua 11:45 aldera gertatu da, Iñaki Azpiazu kalean, eta 44 urteko langilea Donostia Ospitalera eraman dute.
Jaurlaritzak etxejabeentzako aseguru publiko ezartzea bat bultzatu du, erreferentziazko prezioen indizearen araberako alokairuak sustatzeko
Itxaso sailburuak azaldu duenez, Aloka+ programa berriaren bitartez "etxebizitza alokairu-merkatura ateratzeko zalantzak dituzten jabeei segurtasuna eman nahi zaie". Izan ere, aseguru publiko eta doakoa bermatuko zaie etxejabeei, maizterrek ordaintzen ez dutenerako eta kalte materialei aurre egin ahal izateko.