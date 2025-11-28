Los municipios navarros lideran el crecimiento de la renta personal en Hegoalde

Navarra concentra la mayoría de los municipios con mayores subidas en nuestro territorio

Según los últimos datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE (2023), 15 de los 25 municipios de más de 1000 habitantes donde más ha crecido la renta personal desde 2016 en Hegoalde son navarros.

A la cabeza se sitúa el Valle de Yerri, con un aumento del 53,5 % en la renta media por persona, muy por encima de la media navarra (+37,4 %). Le siguen varios municipios de la Ribera, Tierra Estella y la Comarca de Pamplona, que también han registrado avances notables, con subidas que superan el 40 %.