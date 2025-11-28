Saretzen
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los municipios navarros lideran el crecimiento de la renta personal en Hegoalde

El Valle de Yerri encabeza el aumento de ingresos personales desde 2016, y la mitad de los municipios con mayores subidas de Hegoalde están en Navarra.
Euskaraz irakurri: Nafarroako udalerriak dira nagusi Hego Euskal Herriko errenta pertsonalaren hazkundean
author image

EITB

Última actualización

Durante los últimos ocho años, la renta personal ha crecido con fuerza en Hegoalde. El incremento ronda el 40 % en la Comunidad Autónoma Vasca y el 37,4 % en Navarra, una subida sostenida que ha permitido los dos territorios a seguir en las zonas más prósperas del ranking del Estado. Pero si se mira con detalle dónde se ha notado más esa mejora porcentual, el mapa tiene un claro ganador: Navarra.

Navarra concentra la mayoría de los municipios con mayores subidas en nuestro territorio

Según los últimos datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE (2023), 15 de los 25 municipios de más de 1000 habitantes donde más ha crecido la renta personal desde 2016 en Hegoalde son navarros.

A la cabeza se sitúa el Valle de Yerri, con un aumento del 53,5 % en la renta media por persona, muy por encima de la media navarra (+37,4 %). Le siguen varios municipios de la Ribera, Tierra Estella y la Comarca de Pamplona, que también han registrado avances notables, con subidas que superan el 40 %.

Bizkaia y Gipuzkoa también crecen, aunque con menor intensidad

En la CAV, el crecimiento más intenso se ha dado en Bizkaia, con seis municipios entre los 25 con mejores resultados. Destacan Barrika (+45,9 %) y Maruri-Jatabe (+44,9 %), dos localidades que, además, figuran entre las de mayor renta personal del Estado.

Gipuzkoa aporta cuatro municipios a la lista, entre ellos Berastegi (+41,9 %) y Urnieta (+38,9 %). Álava, en cambio, no logra situar ninguno de sus municipios en este grupo.

112 municipios de Hegoalde, entre los 250 más ricos del Estado
Comunidad Autonóma Vasca Navarra Economía

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X