Los municipios navarros lideran el crecimiento de la renta personal en Hegoalde
Durante los últimos ocho años, la renta personal ha crecido con fuerza en Hegoalde. El incremento ronda el 40 % en la Comunidad Autónoma Vasca y el 37,4 % en Navarra, una subida sostenida que ha permitido los dos territorios a seguir en las zonas más prósperas del ranking del Estado. Pero si se mira con detalle dónde se ha notado más esa mejora porcentual, el mapa tiene un claro ganador: Navarra.
Navarra concentra la mayoría de los municipios con mayores subidas en nuestro territorio
Según los últimos datos del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE (2023), 15 de los 25 municipios de más de 1000 habitantes donde más ha crecido la renta personal desde 2016 en Hegoalde son navarros.
A la cabeza se sitúa el Valle de Yerri, con un aumento del 53,5 % en la renta media por persona, muy por encima de la media navarra (+37,4 %). Le siguen varios municipios de la Ribera, Tierra Estella y la Comarca de Pamplona, que también han registrado avances notables, con subidas que superan el 40 %.
Bizkaia y Gipuzkoa también crecen, aunque con menor intensidad
En la CAV, el crecimiento más intenso se ha dado en Bizkaia, con seis municipios entre los 25 con mejores resultados. Destacan Barrika (+45,9 %) y Maruri-Jatabe (+44,9 %), dos localidades que, además, figuran entre las de mayor renta personal del Estado.
Gipuzkoa aporta cuatro municipios a la lista, entre ellos Berastegi (+41,9 %) y Urnieta (+38,9 %). Álava, en cambio, no logra situar ninguno de sus municipios en este grupo.
112 municipios de Hegoalde, entre los 250 más ricos del Estado
La CAV lidera el ranking estatal con más de 20 000 euros de renta personal de media, y más de un centenar de municipios vascos y navarros se sitúan entre los más ricos del Estado español.
Jon Bernat: "Tener una renta media alta no significa que ese pueblo o país tenga un gran desarrollo económico"
El profesor de Economía Aplicada de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV nos habla de la renta de diferentes países, regiones y pueblos. En Hego Euskal Herria hay muchos municipios de renta alta, pero en su opinión son rentas generadas por "efectos habitacionales" y no reflejan el desarrollo económico de ese pueblo.
Radiografía de las rentas de Hego Euskal Herria: ¿Qué municipios son los más ricos y más pobres?
Este reportaje desgrana, con el apoyo de datos, especialistas y testimonios, las brechas y la evolución de la renta en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra que, a simple vista, permanecen ocultas.
