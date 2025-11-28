Saretzen
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Nafarroako udalerriak dira nagusi Hego Euskal Herriko errenta pertsonalaren hazkundean

Deierriko harana dago igoeraren buruan 2016tik, eta gurean errenta gehien handitu duten udalerrien erdiak Nafarroan daude.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken zortzi urteetan, Hego Euskal Herriko herritarren errenta pertsonala nabarmen hazi da: batez beste, % 40 EAEn eta % 37,4 Nafarroan. Igoera horiei esker, bi lurraldeek Espainiako Estatuko errenta altuenak dituzte, EAEn batez ere. 

Mapa xehe aztertuta, baina, Nafarroako udalerriak dira hazkundearen buru gurean. Izan ere, Espainiako Estatistika Institutuaren Familien Errenta Banaketaren Atlasaren azken datuen arabera (2023), 2016tik errenta pertsonalaren hazkunderik handiena izan duten Hego Euskal Herriko 1.000 biztanletik gorako 25 udalerrietatik 15 Nafarroan daude.

Zerrendako lehen tokian dago Deierriko harana, % 53,5eko hazkundearekin, eta Nafarroako batezbestekoa (+% 37,4) baino datu askoz hobea du. Erriberako, Lizarraldeko eta Iruñerriko hainbat udalerrik ere eman dute aurrerapauso nabarmena, % 40tik gorako igoerekin.

EAEn ere gora, baina apalago

EAEn, hazkundea sendoa izan da, batez ere Bizkaian: Hego Euskal Herrian igoerarik handiena izan duten 25 udalerrietatik sei lurralde horretakoak dira. Barrika (+% 45,9) eta Maruri-Jatabe (+% 44,9) dira adibide nabarmenenak, eta biek dute Estatuko errenta pertsonal handienetakoa.

Gipuzkoak lau udalerri ditu zerrenda horretan, tartean Berastegi (+% 41,9) eta Urnieta (+% 38,9).

Arabako udalerriak, aldiz, ez daude igoera handienak izan dutenen artean.

Hegoaldeko 112 udalerri, Estatuko 250 aberatsenen artean
Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X