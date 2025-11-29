Airbus ve un problema en aviones de la familia A320neo y aerolíneas de todo el mundo anuncian afecciones

Airbus ha identificado un problema que puede afectar a algunos aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio, por lo que ha pedido a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas. Así, compañías aéreas como Iberia, EasyJet, American Airlines, Air India, Xizz Air o Air New Zeland han advertido de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios.

El fabricante aeronáutico ha informado de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. En consecuencia, Airbus ha identificado un "número significativo" de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados.

Por tanto, el fabricante europeo ha solicitado a los operadores que tomen medidas preventivas con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.

Airbus ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar "afecciones operativas" a los pasajeros y pide disculpas por las molestias causadas. Asimismo, destaca que trabajará con los colaboradores, "manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta".

Iberia "está trabajando para realizar los cambios necesarios de manera totalmente segura" e irá informando de la evolución de la situación en las próximas horas. No obstante, ha asegurado que todas las operaciones de este sábado no van a sufrir disrupciones: "No habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo"

Asimismo, American Airlines ha calculado que alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados, con lo que ha previsto "algunos retrasos", si bien la compañía prevé que la mayor parte de las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de sus dispositivos se completen en las próximas horas.

Por su parte, la británica EasyJet ha notificado a sus usuarios que "actualmente está trabajando estrechamente con las autoridades de seguridad y Airbus para implementar las medidas que (deben) tomar", y han agregado que "informarán a los clientes directamente sobre cualquier cambio en (su) programa de vuelos, haciendo todo lo posible para minimizar el impacto".