Airbus ve un problema en aviones de la familia A320neo y aerolíneas de todo el mundo anuncian afecciones
Airbus ha identificado un problema que puede afectar a algunos aviones de la familia A320neo que actualmente están en servicio, por lo que ha pedido a los operadores que tomen medidas preventivas inmediatas. Así, compañías aéreas como Iberia, EasyJet, American Airlines, Air India, Xizz Air o Air New Zeland han advertido de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios.
El fabricante aeronáutico ha informado de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 ha revelado que la intensa radiación solar puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. En consecuencia, Airbus ha identificado un "número significativo" de aviones de la familia A320 en servicio que podrían verse afectados.
Por tanto, el fabricante europeo ha solicitado a los operadores que tomen medidas preventivas con el fin de implementar la protección de 'software' y/o 'hardware' disponible y garantizar la seguridad de la flota.
Airbus ha señalado que es consciente de que estas recomendaciones van a provocar "afecciones operativas" a los pasajeros y pide disculpas por las molestias causadas. Asimismo, destaca que trabajará con los colaboradores, "manteniendo la seguridad como prioridad número uno y absoluta".
Iberia "está trabajando para realizar los cambios necesarios de manera totalmente segura" e irá informando de la evolución de la situación en las próximas horas. No obstante, ha asegurado que todas las operaciones de este sábado no van a sufrir disrupciones: "No habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo"
Asimismo, American Airlines ha calculado que alrededor de 340 de sus aviones se han visto afectados, con lo que ha previsto "algunos retrasos", si bien la compañía prevé que la mayor parte de las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de sus dispositivos se completen en las próximas horas.
Por su parte, la británica EasyJet ha notificado a sus usuarios que "actualmente está trabajando estrechamente con las autoridades de seguridad y Airbus para implementar las medidas que (deben) tomar", y han agregado que "informarán a los clientes directamente sobre cualquier cambio en (su) programa de vuelos, haciendo todo lo posible para minimizar el impacto".
Te puede interesar
Las pensiones contributivas subirán un 2,7 % en 2026
La reforma Escrivá impulsa también incrementos superiores al IPC en las pensiones mínimas y no contributivas para acercarlas al umbral de pobreza.
112 municipios de Hegoalde, entre los 250 más ricos del Estado
La CAV lidera el ranking estatal con más de 20 000 euros de renta personal de media, y más de un centenar de municipios vascos y navarros se sitúan entre los más ricos del Estado español.
Los municipios navarros lideran el crecimiento de la renta personal en Hegoalde
El Valle de Yerri encabeza el aumento de ingresos personales desde 2016, y la mitad de los municipios con mayores subidas de Hegoalde están en Navarra.
Radiografía de las rentas de Hego Euskal Herria: ¿Qué municipios son los más ricos y más pobres?
Este reportaje desgrana, con el apoyo de datos, especialistas y testimonios, las brechas y la evolución de la renta en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra que, a simple vista, permanecen ocultas.
Jon Bernat Zubiri: "Tener una renta media alta no significa que ese pueblo o país tenga un gran desarrollo económico"
El profesor de Economía Aplicada de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV nos habla de la renta de diferentes países, regiones y pueblos. En Hego Euskal Herria hay muchos municipios de renta alta, pero en su opinión son rentas generadas por "efectos habitacionales" y no reflejan el desarrollo económico de ese pueblo.
Osakidetza adjudica la OPE 2016-2017 tras el archivo judicial de las posibles filtraciones
De esta manera se retoma el proceso de adjudicación de la plazas en todas las especialidades que estaban bajo sospecha salvo la de cirugía plástica, estética y reparadora, ya que en esta categoría sigue habiendo dos personas bajo investigación judicial.
ELA rechaza el acuerdo alcanzado en Madrid y exige que los salarios públicos vascos "se decidan aquí"
Según el sindicato, la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios de la CAV en los años 2022-2025 ha sido del 8,6 %. "Nuestros parlamentarios no pueden aceptar una subida salarial que han acordado en Madrid a espaldas de los sindicatos mayoritarios de nuestro país", ha dicho Igor Eizagirre de ELA.
El Gobierno Vasco presenta una oferta de compra por Ayesa junto a BBK y al fondo Indar de Kutxabank
El consejero de Industria Mikel Jauregi ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Ayesa (antigua Ibermática) porque en caso de que sea la oferta ganadora su voluntad es que la empresa “vaya a más y mejor”.
Los sueldos de los funcionarios del Estado subirán un 11 % hasta 2028
También habrá subida para Euskadi, aunque con ajustes respecto al presupuesto autonómico.