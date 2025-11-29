Airbusek arazo bat atzeman du A320neo hegazkinetan, eta mundu osoko konpainiei eragin die
Hegazkin-konpainia gehienek jada gauzatu dituzte fabrikatzaileak gomendatutako segurtasun-eguneraketak. Hori horrela, 100 direla baieztatu da aireportuetan denbora luzeagoz geratuko diren hegazkinak.
Airbusek arazo bat atzeman du zerbitzuan dauden A320neo eta A320 familiako zenbait hegazkinetan; eguzki-erradiazio biziak hegaldiko kontrolen funtzionamendurako funtsezko datuak hondatu ditzakeela aztertu ondoren. Izan ere, urriaren 30eko JetBlue hegaldi batean izandako gorabeherak izan dira azterketa horien funtsa. Hasiera batean Europako fabrikatzaileak disrupzio orokorrak egon zitezkeela ohartarazi bazuen ere, aire-zirkulazioan izandako inpaktua mugatua izan da azkenean, zenbait hegazkin-konpainiek eta agintarik baieztatu dutenez.
Alerta urriaren 30ean JetBlue konpainiaren Cancun eta Newark arteko hegaldi batean izandako akats baten ondorioz piztu zen. Hegaldi horrek bat-bateko altitude-galera izan zuen eta larrialdiko lurreratzea izan zuen Tampan (Florida). Adituek ondorioztatu zutenez, arazoa eguzki-erradiazioak aldatutako datuetan zegoen, uste baino baldintza gogorragoetan. Ondorioz, Airbusek softwarearen eta, kasu batzuetan, hardwarearen premiazko aldaketak agindu ditu.
Fabrikatzaileak ostiralean adierazi zuenez, 6.000 hegazkin baino gehiagoren % 85ek informatika eguneratze bat baino ez zuten behar, urrutitik ere egin zitekeena. Aldiz, mila inguruk esku-hartze sakonagoak behar zituzten. Hala ere, Philippe Tabarot Frantziako Garraio ministroak larunbat honetan zehaztu duenez, ehun bat hegazkinek baino ez dute denbora gehiagoz aireportuetan egon beharko, normaltasunera itzultzea azkartzeko.
Espainiar estatuan, Iberiak baieztatu du bere teknikariek gau osoa eman dutela lanean, eta larunbateko operazioek ez dutela atzerapenik izango. EasyJet, Brussels Airlines, Swiss edo TAP enpresek ere jakinarazi dute inpaktu txikia izango dutela, eguneratzeak osatu edo amaitu ostean.
Europatik kanpo, egoera zailagoa izan da: ANA japoniarrak 65 hegaldi utzi ditu bertan behera; JetStar australiarrak, ehun bat; PAL eta Cebu Pacific filipinarrek, 80; eta Volaris mexikarrak, igandera arte atzerapenak eta bertan behera uzteak iragarri zituen. Aviancak, bere aldetik, azaldu du bere flotaren % 70ak eguneratzeak behar dituela, eta horrek "disrupzio esanguratsuak" eragingo dituela.
Ameriketako Estatu Batuetan, ordea, konpainiak lanak azkartzen ari dira Esker Emate Egunari lotutako trafiko handiagatik bereziki kritikoa den asteburu honetan eraginak murrizteko.
Bien bitartean, Airbusek barkamena eskatu du eragindako eragozpenengatik, eta azpimarratu du operadoreekin eta agintariekin lankidetza estuan jarraitzen dutela, "segurtasuna erabateko lehentasun gisa mantenduz". Frantziako agintariek positibotzat jo dute fabrikatzailearen erreakzio "azkarra eta gardena", eta azpimarratu dute konpainiak bidaiarien segurtasuna jarri dutela enpresaren izen onean edo kotizazioan izan dezakeen eraginaren aurretik.
