Varios activistas se encadenan a la entrada de CAF, en Beasain, por ser “complice de la ocupación”

Varios activistas se encadenan a la entrada de CAF, en Beasain, por ser "cómplice de la ocupación israelí"
Varias personas de la plataforma Gazarako Mugimendu Globala se han encadenado a la entrada principal de CAF, en Beasain (Gipuzkoa), desde primera hora de este domingo, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Exigen a CAF que suspenda todos sus contratos con "Israel y las empresas cómplices de la ocupación".
En una nota, han denunciado que "CAF es cómplice directo con la estructura del genocidio y el apartheid en Israel". Por ello, reclaman que "rescinda todos sus contratos con Israel, y las empresas cómplices de la ocupación". En las inmediaciones se ha congregado un grupo de varias decenas de personas para mostrarles su apoyo.
"La ONU ha incluido oficialmente a CAF en la lista de empresas que colaboran con el sionismo en la ocupación palestina, junto con otras compañías que mantienen y se benefician del sistema colonial israelí", denuncia esta plataforma. Asimismo, sostiene que el proyecto ferroviario israelí "no es un medio de transporte neutral, sino una herramienta de anexión y apartheid".
También denuncian que el proyecto "aísla" los barrios palestinos y "divide" Jerusalén Este, "rompiendo la continuidad del territorio". En la nota, añade que "facilita la movilidad de la población colonial, mientras el pueblo palestino se mantiene a merced de controles, muros y bloqueos".
Igualmente, los miembros de Gazarako Mugimendu Globala destacan que "CAF colabora también con el Estado sionista en el metro de Tel Aviv". "Está construido sobre las tierras palestinas como parte de una misma limpieza étnica y un mismo proyecto colonial". Denuncian que la implicación de CAF va más allá de la "fabricación de trenes" y es "proveedor integral" del sistema ferroviario. "Es decir, CAF no sólo construye sobre la ocupación: la mantiene en marcha. Cada contrato israelí es un contrato manchado de sangre".
Por todo ello, aseguran que “romper todos los lazos” con Israel es la “herramienta más legítima y eficaz”. “Boicot político, económico, académico, cultural y deportivo. Hay que romper todas las relaciones comerciales, institucionales y diplomáticas para romper con la entidad genocida”.
Te puede interesar
Airbus ve un problema en aviones de la familia A320neo y aerolíneas de todo el mundo anuncian afecciones
Las compañías aéreas prevén que la mayor parte de las actualizaciones requeridas para el correcto funcionamiento de sus dispositivos se completen en las próximas horas.
Las pensiones contributivas subirán un 2,7 % en 2026
La reforma Escrivá impulsa también incrementos superiores al IPC en las pensiones mínimas y no contributivas para acercarlas al umbral de pobreza.
112 municipios de Hegoalde, entre los 250 más ricos del Estado
La CAV lidera el ranking estatal con más de 20 000 euros de renta personal de media, y más de un centenar de municipios vascos y navarros se sitúan entre los más ricos del Estado español.
Los municipios navarros lideran el crecimiento de la renta personal en Hegoalde
El Valle de Yerri encabeza el aumento de ingresos personales desde 2016, y la mitad de los municipios con mayores subidas de Hegoalde están en Navarra.
Radiografía de las rentas de Hego Euskal Herria: ¿Qué municipios son los más ricos y más pobres?
Este reportaje desgrana, con el apoyo de datos, especialistas y testimonios, las brechas y la evolución de la renta en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra que, a simple vista, permanecen ocultas.
Jon Bernat Zubiri: "Tener una renta media alta no significa que ese pueblo o país tenga un gran desarrollo económico"
El profesor de Economía Aplicada de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV nos habla de la renta de diferentes países, regiones y pueblos. En Hego Euskal Herria hay muchos municipios de renta alta, pero en su opinión son rentas generadas por "efectos habitacionales" y no reflejan el desarrollo económico de ese pueblo.
Osakidetza adjudica la OPE 2016-2017 tras el archivo judicial de las posibles filtraciones
De esta manera se retoma el proceso de adjudicación de la plazas en todas las especialidades que estaban bajo sospecha salvo la de cirugía plástica, estética y reparadora, ya que en esta categoría sigue habiendo dos personas bajo investigación judicial.
ELA rechaza el acuerdo alcanzado en Madrid y exige que los salarios públicos vascos "se decidan aquí"
Según el sindicato, la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios de la CAV en los años 2022-2025 ha sido del 8,6 %. "Nuestros parlamentarios no pueden aceptar una subida salarial que han acordado en Madrid a espaldas de los sindicatos mayoritarios de nuestro país", ha dicho Igor Eizagirre de ELA.
El Gobierno Vasco presenta una oferta de compra por Ayesa junto a BBK y al fondo Indar de Kutxabank
El consejero de Industria Mikel Jauregi ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la plantilla de Ayesa (antigua Ibermática) porque en caso de que sea la oferta ganadora su voluntad es que la empresa “vaya a más y mejor”.