Varios activistas se encadenan a la entrada de CAF, en Beasain, por ser “complice de la ocupación”

Varias personas de la plataforma Gazarako Mugimendu Globala se han encadenado a la entrada principal de CAF, en Beasain (Gipuzkoa), desde primera hora de este domingo, Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Exigen a CAF que suspenda todos sus contratos con "Israel y las empresas cómplices de la ocupación".

En una nota, han denunciado que "CAF es cómplice directo con la estructura del genocidio y el apartheid en Israel". Por ello, reclaman que "rescinda todos sus contratos con Israel, y las empresas cómplices de la ocupación". En las inmediaciones se ha congregado un grupo de varias decenas de personas para mostrarles su apoyo.

"La ONU ha incluido oficialmente a CAF en la lista de empresas que colaboran con el sionismo en la ocupación palestina, junto con otras compañías que mantienen y se benefician del sistema colonial israelí", denuncia esta plataforma. Asimismo, sostiene que el proyecto ferroviario israelí "no es un medio de transporte neutral, sino una herramienta de anexión y apartheid".

También denuncian que el proyecto "aísla" los barrios palestinos y "divide" Jerusalén Este, "rompiendo la continuidad del territorio". En la nota, añade que "facilita la movilidad de la población colonial, mientras el pueblo palestino se mantiene a merced de controles, muros y bloqueos".

Igualmente, los miembros de Gazarako Mugimendu Globala destacan que "CAF colabora también con el Estado sionista en el metro de Tel Aviv". "Está construido sobre las tierras palestinas como parte de una misma limpieza étnica y un mismo proyecto colonial". Denuncian que la implicación de CAF va más allá de la "fabricación de trenes" y es "proveedor integral" del sistema ferroviario. "Es decir, CAF no sólo construye sobre la ocupación: la mantiene en marcha. Cada contrato israelí es un contrato manchado de sangre".

Por todo ello, aseguran que “romper todos los lazos” con Israel es la “herramienta más legítima y eficaz”. “Boicot político, económico, académico, cultural y deportivo. Hay que romper todas las relaciones comerciales, institucionales y diplomáticas para romper con la entidad genocida”.