Ekintzaile batzuk CAFen sarreran kateatu dira, Beasainen, "Israelen okupazioaren konplize" dela salatzeko

Gazarako Mugimendu Globala plataformak salatu duenez, CAFen inplikazioa trenen fabrikazioa baino haratago doa, eta "egitasmo kolonial beraren parte" da. "CAFek ez du okupazioaren gainean bakarrik eraikitzen: posible egiten du egunero. Israelgo kontratu bakoitza odolez zikindutako kontratua da", esan dute.

Varios activistas se encadenan a la entrada de CAF, en Beasain, por ser “complice de la ocupación”
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gazarako Mugimendu Globala plataformako hainbat pertsona CAF enpresak Beasainen (Gipuzkoa) duen egoitzaren sarrera nagusian kateatu dira igande honetan, Palestinar Herriarekiko Elkartasunaren Nazioarteko Egunean. "Israelekin eta okupazioaren konplize diren enpresekin dituen kontratu guztiak" eteteko eskatu diote CAFi.

Ohar batean salatu dutenez, "CAF zuzeneko konplizea da Israelen genozidioaren eta apartheidaren egiturarekin". Horregatik, "Israelekin eta okupazioaren konplize diren enpresekin dituen kontratu guztiak" bertan behera uzteko eskatu dute.

"NBEk ofizialki sartu du CAF Palestinaren okupazioan sionismoarekin kolaboratzen duten enpresen zerrendan, Israelgo sistema kolonialari eusten dioten eta horri etekina ateratzen dioten beste konpainia batzuekin batera", salatu du plataforma horrek. 

Horien esanetan, Israelgo trenbide-proiektua "ez da garraiobide neutrala, anexio eta apartheid tresna bat baizik". Halaber, salatu dute Palestinako auzoak isolatu eta Jerusalem ekialdea zatitu egiten duela, lurraldearen jarraitutasuna hautsiz.

Gazarako Mugimendu Globala taldeko kideen arabera, "CAF estatu sionistarekin elkarlanean ari da Tel Aviveko metroan". Ildo horretatik, honakoa azpimarratu dute: "Palestinako lurren gainean eraikita dago garbiketa etniko beraren eta proiektu kolonial beraren zati gisa". 

CAFen "inplikazioa" trenen fabrikazioa bera baino "haratago doa", eta "egitasmo kolonial beraren parte" da. "CAFek ez du okupazioaren gainean bakarrik eraikitzen: posible egiten du egunero. Israelgo kontratu bakoitza odolez zikindutako kontratua da", esan dute.

Horregatik guztiagatik, Israelekin "lotura guztiak haustea" tresnarik legitimoena eta eraginkorrena dela diote: "Boikot politikoa, ekonomikoa, akademikoa, kulturala eta kirol arlokoa. Harreman komertzial, instituzional eta diplomatiko guztiak hautsi behar dira erakunde genozidarekin hausteko".

X