Astilleros Balenciaga firma el acuerdo de compraventa con Abu Dhabi Ports por 11,2 millones de euros

Tras meses de intenso trabajo y negociaciones hoy se ha firmado el acuerdo de compraventa por parte del grupo inversor Abu Dhabi Ports, que garantiza el futuro de la actividad de Astilleros Balenciaga y de sus trabajadores.

La ejecución de la operación de compraventa queda ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el comité de empresa. Por otra parte, desde el Gobierno Vasco se está trabajando para simplificar las concesiones actuales a una concesión única, que se espera que esté resuelto en los próximos días.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha manifestado su satisfacción por el cierre de la operación. “Valoramos muy positivamente la firma del acuerdo. Es una gran noticia de la que todos debemos alegrarnos. Hoy es un gran día para Euskadi, para nuestra Industria, para el sector naval vasco, para el municipio de Zumaia, y para los trabajadores de Balenciaga y sus familias que han vivido meses de incertidumbre”.