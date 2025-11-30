Hoy es noticia
Industria naval
Astilleros Balenciaga firma el acuerdo de compraventa con Abu Dhabi Ports por 11,2 millones de euros

La ejecución de la operación de compraventa queda ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el comité de empresa, que tendrá que darse antes de que finalice el año 

Astilleros Balenciaga EFE
Astilleros Balenciaga. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu du Abu Dhabi Ports enpresa arabiarrarekin 11,2 milioi euroren truke
EITB

Última actualización

Tras meses de intenso trabajo y negociaciones hoy se ha firmado el acuerdo de compraventa por parte del grupo inversor Abu Dhabi Ports, que garantiza el futuro de la actividad de Astilleros Balenciaga y de sus trabajadores.

La ejecución de la operación de compraventa queda ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el comité de empresa. Por otra parte, desde el Gobierno Vasco se está trabajando para simplificar las concesiones actuales a una concesión única, que se espera que esté resuelto en los próximos días.

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha manifestado su satisfacción por el cierre de la operación. “Valoramos muy positivamente la firma del acuerdo. Es una gran noticia de la que todos debemos alegrarnos. Hoy es un gran día para Euskadi, para nuestra Industria, para el sector naval vasco, para el municipio de Zumaia, y para los trabajadores de Balenciaga y sus familias que han vivido meses de incertidumbre”.

Jauregi ha destacado que la propuesta de Abu Dhabi Ports cumple con las condiciones que establece el Gobierno Vasco para buscar solución a las empresas en situación de crisis, como es el caso de Astilleros Balenciaga. “Estas condiciones son: que sea un proyecto industrial que garantice el futuro de la empresa, con un inversor sólido, con capacidad de gestión contrastada, y que presente un plan de futuro para garantizar la actividad de la empresa y el mantenimiento del empleo de calidad. La propuesta de Abu Dhabi Ports cumple con estas condiciones”.

El consejero ha querido agradecer el trabajo realizado por parte de todos los implicados en la operación, con una mención especial “al equipo de la viceconsejería de Promoción Industrial, que ha trabajado intensamente para lograr un proyecto industrial sólido y estable que garantice el futuro de Astilleros Balenciaga y de sus trabajadores”.

Por último, Jauregi ha destacado que este acuerdo “es fruto del compromiso que asumimos desde el primer día tras el anuncio del posible cierre de la empresa. No ha sido un proceso fácil. A pesar de las dificultades que nos hemos encontrado en el camino, nunca hemos caído en el derrotismo. Todos entendemos la importancia de trabajar duro, con constancia, prudencia y discreción”.

Zumaia Gipuzkoa Empresarios Economía Industria

