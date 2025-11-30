Astilleros Balenciaga firma el acuerdo de compraventa con Abu Dhabi Ports por 11,2 millones de euros
La ejecución de la operación de compraventa queda ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el comité de empresa, que tendrá que darse antes de que finalice el año
Tras meses de intenso trabajo y negociaciones hoy se ha firmado el acuerdo de compraventa por parte del grupo inversor Abu Dhabi Ports, que garantiza el futuro de la actividad de Astilleros Balenciaga y de sus trabajadores.
La ejecución de la operación de compraventa queda ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el comité de empresa. Por otra parte, desde el Gobierno Vasco se está trabajando para simplificar las concesiones actuales a una concesión única, que se espera que esté resuelto en los próximos días.
El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, ha manifestado su satisfacción por el cierre de la operación. “Valoramos muy positivamente la firma del acuerdo. Es una gran noticia de la que todos debemos alegrarnos. Hoy es un gran día para Euskadi, para nuestra Industria, para el sector naval vasco, para el municipio de Zumaia, y para los trabajadores de Balenciaga y sus familias que han vivido meses de incertidumbre”.
Jauregi ha destacado que la propuesta de Abu Dhabi Ports cumple con las condiciones que establece el Gobierno Vasco para buscar solución a las empresas en situación de crisis, como es el caso de Astilleros Balenciaga. “Estas condiciones son: que sea un proyecto industrial que garantice el futuro de la empresa, con un inversor sólido, con capacidad de gestión contrastada, y que presente un plan de futuro para garantizar la actividad de la empresa y el mantenimiento del empleo de calidad. La propuesta de Abu Dhabi Ports cumple con estas condiciones”.
El consejero ha querido agradecer el trabajo realizado por parte de todos los implicados en la operación, con una mención especial “al equipo de la viceconsejería de Promoción Industrial, que ha trabajado intensamente para lograr un proyecto industrial sólido y estable que garantice el futuro de Astilleros Balenciaga y de sus trabajadores”.
Por último, Jauregi ha destacado que este acuerdo “es fruto del compromiso que asumimos desde el primer día tras el anuncio del posible cierre de la empresa. No ha sido un proceso fácil. A pesar de las dificultades que nos hemos encontrado en el camino, nunca hemos caído en el derrotismo. Todos entendemos la importancia de trabajar duro, con constancia, prudencia y discreción”.
Te puede interesar
¿Puede contagiarse un humano de la peste porcina?
La enfermedad ha reaparecido en el Estado español 31 años después del último caso. Pero, ¿qué consecuencias puede tener la propagación de la peste porcina?
Varios activistas se encadenan a la entrada de CAF, en Beasain, por ser "cómplice de la ocupación israelí"
La plataforma Gazarako Mugimendu Globala denuncia que la implicación de CAF va más allá de la "fabricación de trenes", y es "proveedor integral" del sistema ferroviario. "Es decir, CAF no sólo construye sobre la ocupación: la mantiene en marcha. Cada contrato israelí es un contrato manchado de sangre".
Airbus identifica un problema en aviones de la familia A320neo y aerolíneas de todo el mundo anuncian afecciones
Gran parte de las aerolíneas han confirmado la actualización de seguridad recomendada por el fabricante, que reducirá a un centenar los aviones que deberán permanecer en tierra durante más tiempo.
Las pensiones contributivas subirán un 2,7 % en 2026
La reforma Escrivá impulsa también incrementos superiores al IPC en las pensiones mínimas y no contributivas para acercarlas al umbral de pobreza.
112 municipios de Hegoalde, entre los 250 más ricos del Estado
La CAV lidera el ranking estatal con más de 20 000 euros de renta personal de media, y más de un centenar de municipios vascos y navarros se sitúan entre los más ricos del Estado español.
Los municipios navarros lideran el crecimiento de la renta personal en Hegoalde
El Valle de Yerri encabeza el aumento de ingresos personales desde 2016, y la mitad de los municipios con mayores subidas de Hegoalde están en Navarra.
Radiografía de las rentas de Hego Euskal Herria: ¿Qué municipios son los más ricos y más pobres?
Este reportaje desgrana, con el apoyo de datos, especialistas y testimonios, las brechas y la evolución de la renta en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra que, a simple vista, permanecen ocultas.
Jon Bernat Zubiri: "Tener una renta media alta no significa que ese pueblo o país tenga un gran desarrollo económico"
El profesor de Economía Aplicada de la facultad de Relaciones Laborales de la UPV nos habla de la renta de diferentes países, regiones y pueblos. En Hego Euskal Herria hay muchos municipios de renta alta, pero en su opinión son rentas generadas por "efectos habitacionales" y no reflejan el desarrollo económico de ese pueblo.
Osakidetza adjudica la OPE 2016-2017 tras el archivo judicial de las posibles filtraciones
De esta manera se retoma el proceso de adjudicación de la plazas en todas las especialidades que estaban bajo sospecha salvo la de cirugía plástica, estética y reparadora, ya que en esta categoría sigue habiendo dos personas bajo investigación judicial.