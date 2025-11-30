Albiste da
Venezuela-AEB gatazka |
Xabat Illarregi txapeldun |
Potentzien lehia handia |
Ontzigintza
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu du Abu Dhabi Ports enpresa arabiarrarekin 11,2 milioi euroren truke

Enpresa batzordearen onespena falta zaio orain salerosketari, eta urtea amaitu orduko eman beharko du. Asteburuan izandako negoziazio luzeen ostean iritsi da albistea.

Astilleros Balenciaga EFE
Balenciaga ontziolak. Artxiboko argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hilabete luzez lanean eta negoziatzen gogor aritu ostean, Astilleros Balenciaga ontziolaren eta bertako langileen jardueraren etorkizuna bermatuko duen salerosketa akordioa sinatu du Abu Dhabi Ports inbertsio taldeak.

Salerosketa ixteko, baina, enpresa batzordearekin oniritzia behar dute orain. Bestalde, Eusko Jaurlaritza lanean ari da egungo kontzesioak kontzesio bakarrera sinplifikatzeko, eta datozen egunetan bukatuko omen dute horrekin ere.

Mikel Jauregi, Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburua pozik agertu da akordioarekin. "Oso modu positiboan baloratzen dugu. Berri bikaina da, eta denok poztu behar gara. Gaurkoa egun handia da Euskadirentzat, gure industriarentzat, euskal ontzigintzarentzat, Zumaiarentzat, eta Balenciagako langileentzat, bai eta haien familientzat ere, azken hilabeteetan ziurgabetasunean bizi izan direlako".

18:00 - 20:00

Jauregik nabarmendu du krisi egoeran dauden enpresei irtenbidea bilatzeko Jaurlaritzak ezartzen dituen baldintzak betetzen dituela Abu Dhabi Portsen proposamenak. "Hauek dira baldintzak: enpresaren etorkizuna bermatzea, inbertsore industrial sendo bat izatea, kudeaketa gaitasun egiaztatua egotea, eta etorkizuneko plan bat aurkeztea, enpresaren jarduera bermatzeko eta kalitatezko enpleguari eusteko. Inbertsore berriak baldintza horiek betetzen ditu".

Sailburuak eskerrak eman nahi izan dizkie operazioan parte hartu duten guztiei, egindako lanagatik, eta aipamen berezia egin dio "Industria Sustatzeko Sailburuordetzako taldeari, lan handia egin duelako".

Azkenik, Jauregik azpimarratu duenez, akordio hau ez da prozesu erraza izan. "Bidean aurkitu ditugun zailtasunak zailtasun, ez gara inoiz ezkortasunean erori. Gogor lan egitea, zuhurtziaz eta diskrezioz, oso garrantzitsua da horrelako operazioak burutzeko. Akordio hau konpromiso honen emaitza da”, bukatu du.

Zumaia Gipuzkoa Enpresaburuak Ekonomia Industria

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X