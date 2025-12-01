Construcción naval
El comité de empresa de Astilleros Balenciaga presenta una contra-propuesta al grupo Abu Dhabi Ports

Esta semana se espera que los trabajadores se reúnan con la empresa árabe para discutir su opinión.
Una protesta de los trabajadores, en imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Balentziaga ontziolako enpresa-batzordeak kontra-proposamena aurkeztu dio Abu Dhabi Ports taldeari
Ha pasado un año desde que Astilleros Balenciaga entró en concurso de acreedores. El grupo Abu Dhabi Ports ha hecho una oferta de 11,2 millones de euros para comprar la empresa, pero para cerrar la operación es imprescindible el visto bueno del comité de empresa.

Los trabajadores se han reunido esta tarde y han mostrado su preocupación porque, aunque los 59 puestos de trabajo estén garantizados, la propuesta de la empresa compradora empeoraría las condiciones laborales.

Por ello, el comité de empresa ha presentado una contra-propuesta al grupo árabe. Esta semana se espera una reunión entre ambas partes.

La compraventa se hará efectiva a finales de año.

