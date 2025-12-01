Balentziaga ontziolako enpresa-batzordeak kontra-proposamena aurkeztu dio Abu Dhabi Ports taldeari
Aste honetan espero dute langileek enpresa arabiarrarekin bilera egitea haien lan-baldintzak eztabaidatzeko.
Urtebete igaro da Balentziaga ontziola hartzekodunen konkurtsoan sartu zenetik. Abu Dhabi Ports taldeak 11,2 milioi euroko eskaintza egin du enpresa erosteko, baina operazioa ixteko ezinbestekoa da enpresa-batzordearen oniritzia.
Langileak gaur arratsaldean bildu dira, eta kezka agertu dute, 59 lanpostuak bermatuta egon arren, enpresa eroslearen proposamenak lan-baldintzak okertuko lituzkeelako.
Hori dela eta, enpresa-batzordeak kontra-proposamen bat aurkeztu dio talde arabiarrari. Aste honetan espero dute alde bien arteko bilera egitea, eta langileek iragarri dutenez, borrokan jarraituko dute, “amorerik eman gabe”.
Salerosketa urtearen amaieran gauzatuko da.
Zure interesekoa izan daiteke
"Jarraipen zabala" izan dute EHUko "infrafinantziazioaren" aurkako lehen mobilizazioek
Unibertsitate publikoko sindikatuek mobilizazio kanpaina bat hasi dute Eusko Jaurlaritzari "beharrezko finantzaketa" bat eskatzeko eta errektoretzako taldeari "jarrera irmoa" izan dezala eskatu diote.
Topoaren Donostiako lurpeko hiru geltoki berriak 2026ko bigarren seihilekoan jarriko dira martxan
Lurpeko hiru geltokietatik bitan obra zibilak amaitu dituzte (Eason eta Bentaberrin), eta Erdialdea-Kontxa geltokira sartzeko bi kanoiak "oso aurreratuta" daude, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez.
Bizkaiko Garraio Partzuergoak ontzat jo du % 40ko deskontuak 2026ko otsailaren 20ra arte luzatzea
Urtarrilaren 1etik aurrera eta otsailaren 20ra arte, haurrek doan izaten jarraituko dute, 14 urte bete arte. Gainera, deskontuak egongo dira Gazte tarifetan eta bidaia ugariko gainerako abonuetan.
Zumaiako alkatea kezkatuta agertu da, Balenciaga ontziolaren salerosteko baldintzak direla eta
Iñaki Ostolazak eskatu du langileen lan-baldintzak epaileak ezarritakoak izatea. 11,2 milioi euroko balioa duen salerosketa ixteko, baina, langileen batzordearen oniritzia ezinbestekoa da.
EHUko sindikatuek lanuzteak eta elkarretaratzeak deitu dituzte, "inbertsio publiko handiagoa" eskatzeko
Astelehenetik ostegunera egingo dituzte protestak. Alde batetik, lanuzteak deitu dituzte 11:00etatik 12:00etara. Bestetik, elkarretaratzeak egingo dituzte 11:15ean, egunaren arabera campus batean edo bestean.
Balenciaga ontziolak salerosketa akordioa sinatu du Abu Dhabi Ports enpresa arabiarrarekin 11,2 milioi euroren truke
Enpresa batzordearen onespena falta zaio orain salerosketari, eta urtea amaitu orduko eman beharko du. Enpresa-batzordeak adierazi du "zuhurtziaz" hartzen duela iragarpena baina enpleguari eta lan baldintzei eusten bazaie, batzordeak ez duela "eragozpenik" jarriko.
Gizakia kutsa daiteke txerri izurriaz?
Gaixotasuna Espainiako Estatuan agertu da berriro, azken kasua detektatu eta 31 urtera, baina zer ondorio ekar ditzake txerri izurria hedatzeak?
Ekintzaile batzuk CAFen sarreran kateatu dira, Beasainen, "Israelen okupazioaren konplize" dela salatzeko
Gazarako Mugimendu Globala plataformak salatu duenez, CAFen inplikazioa trenen fabrikazioa baino haratago doa, eta "egitasmo kolonial beraren parte" da. "CAFek ez du okupazioaren gainean bakarrik eraikitzen: posible egiten du egunero. Israelgo kontratu bakoitza odolez zikindutako kontratua da", esan dute.
Airbusek arazo bat atzeman du A320neo hegazkinetan, eta mundu osoko konpainiei eragin die
Hegazkin-konpainia gehienek jada gauzatu dituzte fabrikatzaileak gomendatutako segurtasun-eguneraketak. Hori horrela, 100 direla baieztatu da aireportuetan denbora luzeagoz geratuko diren hegazkinak.