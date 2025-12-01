Ontzigintza
Balentziaga ontziolako enpresa-batzordeak kontra-proposamena aurkeztu dio Abu Dhabi Ports taldeari

Aste honetan espero dute langileek enpresa arabiarrarekin bilera egitea haien lan-baldintzak eztabaidatzeko.

Langileek egindako protesta bat, artxiboko irudian. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Urtebete igaro da Balentziaga ontziola hartzekodunen konkurtsoan sartu zenetik. Abu Dhabi Ports taldeak 11,2 milioi euroko eskaintza egin du enpresa erosteko, baina operazioa ixteko ezinbestekoa da enpresa-batzordearen oniritzia.

Langileak gaur arratsaldean bildu dira, eta kezka agertu dute, 59 lanpostuak bermatuta egon arren, enpresa eroslearen proposamenak lan-baldintzak okertuko lituzkeelako.

Hori dela eta, enpresa-batzordeak kontra-proposamen bat aurkeztu dio talde arabiarrari. Aste honetan espero dute alde bien arteko bilera egitea, eta langileek iragarri dutenez, borrokan jarraituko dute, “amorerik eman gabe”.

Salerosketa urtearen amaieran gauzatuko da.

