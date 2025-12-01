PESTE PORCINA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El ministro Planas confirma que China aplicará los acuerdos de regionalización para salvar las exportaciones de porcino

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Planas ministroak baieztatu du Txinak eskualdekatze akordioak aplikatuko dituela txerrien esportazioak salbatzeko
author image

EITB

Última actualización

Luis Planas ha explicado que se implementarán las restricciones a la provincia de Barcelona y se mantendrán abiertas las exportaciones desde el resto del Estado al país asiático. Esta medida supone que el 41,74 % del total de las exportaciones fuera de la UE "se encuentran a salvo". 

Ganadería Gobierno de España Barcelona Economía

Te puede interesar

Cargar más