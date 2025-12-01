TXERRIEN IZURRIA
Planas ministroak baieztatu du Txinak eskualde-banaketa akordioak aplikatuko dituela txerrien esportazioak salbatzeko

18:00 - 20:00
EITB

Luis Planasek azaldu duenez, Bartzelonako probintziari murrizketak ezarriko zaizkio eta Estatuko gainerako herrialdeetatik Asiako herrialdera egiten diren esportazioak irekita mantenduko dira. Neurri horrek esan nahi du EBtik kanpoko esportazio guztien % 41,74 "salbu" daudela. 

Abeltzaintza Espainiako gobernua Bartzelona Ekonomia

