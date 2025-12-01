Continúan las obras del TOPO en San Sebastián, y el Gobierno Vasco prevé la puesta en servicio de las tres nuevas estaciones soterradas (Bentaberri, Centro-La Concha y Amara-Easo) para el segundo semestre de 2026.

Euskal Trenbide Sarea (ETS) ya acomete las tareas de arquitectura interior en la futura estación de Centro-La Concha, en el corazón de la ciudad.

Una vez concluidos los trabajos de revestimiento de hormigón de la caverna, se ha dado paso a la construcción de una parte de los andenes y de la losa de vía, por la que se estima circularán los trenes a partir del segundo semestre del próximo año.

La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, acompañada del alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, y del director general de ETS, Antonio López, ha comprobado en primera persona los avances en las obras.

La delegación también ha podido observar la colocación de los apoyos necesarios para el inminente montaje de vía en el túnel de línea entre las estaciones de Centro y Easo —las del tramo I entre Lugaritz y Miraconcha están ya colocadas, salvo la última parte de conexión con la estación de Centro—. El inicio de la ejecución de las mezzaninas o vestíbulos está previsto para principios de año.