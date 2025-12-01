Las tres nuevas estaciones soterradas del TOPO de San Sebastián entrarán en funcionamiento en el segundo semestre de 2026
La obra civil está concluida en dos de las tres nuevas estaciones (Bentaberri y Amara-Easo) y los dos cañones de acceso de la estación de Centro-La Concha se encuentran en una situación "muy avanzada", según ha informado el Gobierno Vasco.
Continúan las obras del TOPO en San Sebastián, y el Gobierno Vasco prevé la puesta en servicio de las tres nuevas estaciones soterradas (Bentaberri, Centro-La Concha y Amara-Easo) para el segundo semestre de 2026.
Euskal Trenbide Sarea (ETS) ya acomete las tareas de arquitectura interior en la futura estación de Centro-La Concha, en el corazón de la ciudad.
Una vez concluidos los trabajos de revestimiento de hormigón de la caverna, se ha dado paso a la construcción de una parte de los andenes y de la losa de vía, por la que se estima circularán los trenes a partir del segundo semestre del próximo año.
La consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, acompañada del alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, y del director general de ETS, Antonio López, ha comprobado en primera persona los avances en las obras.
La delegación también ha podido observar la colocación de los apoyos necesarios para el inminente montaje de vía en el túnel de línea entre las estaciones de Centro y Easo —las del tramo I entre Lugaritz y Miraconcha están ya colocadas, salvo la última parte de conexión con la estación de Centro—. El inicio de la ejecución de las mezzaninas o vestíbulos está previsto para principios de año.
Los dos cañones de acceso de la estación de Centro-La Concha se encuentran en una situación "muy avanzada". ETS espera iniciar el montaje de las escaleras mecánicas en Xabier Zubiri para principios de año. El cañón de acceso de la calle Loiola, por su parte, ya cuenta con las escaleras mecánicas colocadas y el revestimiento de acero vitrificado al 66 % de su ejecución.
Respecto al tramo uno, Lugaritz-Miraconcha, la obra civil está concluida y parte de las instalaciones, como ascensores y escaleras mecánicas, ya están montadas. La vía también está colocada, por lo que en la actualidad se acometen los sistemas de iluminación y protección anti incendios en todo el túnel y la estación de Bentaberri.
En la actualidad continúan los trabajos de superestructura (el montaje de los soportes de la catenaria, la preparación de los cuartos técnicos y el tabicado del interior de la subestación eléctrica de Bentaberri). De este modo, restarían únicamente los trabajos de señalización y comunicaciones, así como las ventilaciones de emergencia, que quedarían para una fase posterior.
Por otra parte, también se han realizado avances en superficie, con diversas urbanizaciones en las calles Easo, San Bartolomé y en la plaza Xabier Zubiri. La puesta en servicio de las tres nuevas estaciones soterradas en el segundo semestre de 2026 “va a suponer una revolución de la movilidad de San Sebastián y Gipuzkoa, y una oportunidad con la liberación de suelo, que va a permitir crear nuevos espacios públicos para disfrute de la ciudadanía y viviendas en puntos como la playa de vías de Amara”, ha manifestado García Chueca.
