Topoaren Donostiako lurpeko hiru geltoki berriak 2026ko bigarren seihilekoan jarriko dira martxan

Lurpeko hiru geltokietatik bitan obra zibilak amaitu dituzte (Eason eta Bentaberrin), eta Erdialdea-Kontxa geltokira sartzeko bi kanoiak "oso aurreratuta" daude, Eusko Jaurlaritzak jakinarazi duenez. 

Donostiako TOPOa erdigunea-Kontxa geltokia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

TOPOa Donostia erdigunera iristeko lanak aurrera doaz, eta erritmo onean gainera. Eusko Jaurlaritzak astelehen honetan jakinarazi duenez, lurpean jarriko diren hiru geltoki berriak (Bentaberri, Erdialdea-Kontxa eta Amara-Easo) 2026ko bigarren seihilekoan jarriko dira martxan. 

Euskal Trenbide Sarea (ETS) barne arkitekturako lanak egiten ari da etorkizuneko Erdialdea-Kontxa geltokian, Donostiaren bihotzean. 

Behin zuloaren hormigoizko estaldura-lanak amaituta, nasen tarte bat eta trenbideko lauza eraikitzen hasi dira, eta hortik zirkulatuko dute trenek, aurreikuspenen arabera, datorren urteko bigarren seihilekotik aurrera.

Susana Garcia Chueca Mugikortasun Jasangarriaren sailburua, Jon Insausti Donostiako alkatea, Miguel Angel Paez Azpiegitura eta Mugikortasun Jasangarriaren sailburuordea eta Antonio Lopez ETSko zuzendari nagusia lanak bertatik bertara ikusten izan dira astelehen honetan. 

Halaber,  trenbidea muntatzeko behar diren euskarriak jarri direla ikusi ahal izan dute Erdialdea eta Easo geltokien arteko tunelean —Lugaritz eta Mirakontxa arteko lehen tartekoak jarrita daude dagoeneko, Erdialdea geltokiarekin lotzeko azken tartea izan ezik—. Urte hasieran atondoak egiten hastea dago aurreikusita.

obras topo donostia lanak san sebastian

TOPOaren lanak ikusteko bisita. Argazkia: EFE

Erdialdea-Kontxa geltokira sartzeko bi kanoiak "oso aurreratuta" daude. Xabier Zubirin eskailera mekanikoak muntatzen hasiko dira urte hasierarako. Loiola kalera sartzeko kanoiak, berriz, eskailera mekanikoak ditu jarrita, eta altzairuzko estaldura beiraztatua egikaritze fasearen % 66an dago.

Lugaritz-Mirakontxa tarteari dagokionez, obra zibila amaituta dago, eta instalazioen zati bat, hala nola igogailuak eta eskailera mekanikoak, muntatuta daude. Trenbidea ere jarrita dago, eta, gaur gaurkoz argiztapen eta suteen aurkako babes sistemak egiten ari dira tunel osoan eta Bentaberriko geltokian.

Bestalde, azken hilabeteetan gainazalean ere egin dituzte "aurrerapenak", besteak beste, Easo eta San Bartolome kaleetan eta Xabier Zubiri plazan hainbat urbanizazio lan egin ostean. 

2026ko bigarren seihilekoan lurpean jarriko diren hiru geltoki berriak (Bentaberri, Erdialdea-Kontxa eta Amara-Easo) zerbitzuan jartzeak “iraultza ekarriko du Donostiako eta Gipuzkoako mugikortasunean, eta herritarrek gozatzeko espazio publiko berriak eta etxebizitzak sortzeko aukera emango duen lurzorua libre uzteko aukera, hala nola Amarako trenbideen zabalgunea”, adierazi du Garcia Chuecak.

