Así avanza la peste porcina en los países europeos más afectados

La peste porcina africana llegó en 2020, con un jabalí en Brandeburgo (este). Entre 2021 y 2023 hubo brotes en granjas de cerdos, con algunos casos aislados en 2024, mientras que en lo que va de año no se detectaron infecciones en explotaciones porcinas, pero sí 1948 casos en jabalíes.



Más allá de algunos brotes cerca de la frontera con Polonia, una buena parte se concentra al sur de Fráncfort (suroeste).



Aparte de la búsqueda intensiva de cadáveres de jabalíes, se insta a los cazadores, personal forestal y agricultores a informar de los hallazgos de animales muertos y de cualquier otra anomalía, mientras que las explotaciones porcinas deben recurrir a un máximo de medidas de bioseguridad.



