Bruselas cede ante Berlín y da luz verde a seguir vendiendo coches de combustión
La Unión Europea seguirá homologando motores de combustión más allá del 2035. Así lo ha adelantado el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, en una entrevista al diario alemán Handelsblatt.
El comisario se ha mostrado receptivo a las peticiones de Berlín de mayor flexibilidad respecto al objetivo actual, que prohibiría la venta de vehículos nuevos con motor de combustión a partir de 2035.
La medida formará parte de un “paquete automovilístico” con el que la Comisión Europea pretende reforzar la industria del automóvil y garantizar la competitividad de Europa.
Se espera que la Comisión haga el anuncio el próximo 10 de diciembre, pero las propuestas podrían no estar listas hasta principios de enero, ha afirmado Tzitzikostas.
Te puede interesar
La movilidad sostenible es el gran reto para las ciudades más importantes del mundo
Agentes vinculados con el transporte público han resaltado en Bilbao que incentivar su uso contribuye no solo al impulso de la economía y la cohesión social, sino que también representa beneficios en la salud.
Son ya nueve los casos de jabalíes con peste porcina en el primer foco del brote en Barcelona
En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, el Gobierno español ha confirmado que de momento no se ha detectado ningún caso de peste porcina.
La OCU reitera la seguridad de la carne de cerdo y avisa de una posible caída de precio
La Organización de Consumidores y Usuarios ha recordado que la PPA se erradicó en España en 1995, aunque países del Este y del Sur de Europa aún siguen teniendo casos, sobre todo en jabalíes.
El 'Black Friday' dispara el consumo en Euskadi, con un aumento de gasto del 76 % respecto a un día normal
Según datos facilitados por Kutxabank, en Euskadi se gastaron más de 65,7 millones de euros en la semana del 'Black Friday', un 4 % más que en el mismo periodo del 2024.
El Gobierno de España aprueba las subidas salariales para funcionarios: 2,5 % para 2025 y 1,5 % para 2026
La subida de este año se abonará en un solo pago con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mientras que la de 2026 incluirá un incremento fijo del 1,5 %, al que se sumaría el 0,5 % adicional en 2027 si la inflación lo justifica.
Los profesores de la enseñanza pública de Euskadi perciben los sueldos más altos de España
Un estudio de UGT revela que el profesorado vasco percibe los sueldos más altos del país en todas las etapas educativas, mientras que Asturias registra las retribuciones más bajas, con diferencias que superan los 800 euros.
Así avanza la peste porcina en los países europeos más afectados
Miles de cerdos sacrificados y pérdidas millonarias en la UE. La expansión de la enfermedad ha obligado a endurecer controles y mantener zonas de restricción en trece países.
El desempleo desciende un 1,04 % en Euskadi y sube un 0,87% en Navarra en noviembre
El número de personas afiliadas a la Seguridad Social ha aumentado en ambas comunidades (+0,43 % en Euskadi y +0,12 % en la Comunidad Foral). En el conjunto del Estado, el paro ha descendido en 18 805 personas (-0,77 %) hasta los 2 424 961 desempleados.
La hipótesis del ‘bocadillo contaminado’ como foco del brote de peste porcina incendia al sector del transporte en Cataluña
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reaccionado con indignación después de que el conseller Òscar Ordeig sugiriera que la peste porcina africana podría haber llegado por carretera a través de un embutido contaminado arrojado en una zona de tránsito de camiones. El sector defiende la profesionalidad de los conductores y ha pedido prudencia y rigor en plena investigación del brote detectado en Collserola.