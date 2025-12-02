Bruselas cede ante Berlín y da luz verde a seguir vendiendo coches de combustión

La Unión Europea seguirá homologando motores de combustión más allá del 2035. Así lo ha adelantado el comisario de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, en una entrevista al diario alemán Handelsblatt.

El comisario se ha mostrado receptivo a las peticiones de Berlín de mayor flexibilidad respecto al objetivo actual, que prohibiría la venta de vehículos nuevos con motor de combustión a partir de 2035.

La medida formará parte de un “paquete automovilístico” con el que la Comisión Europea pretende reforzar la industria del automóvil y garantizar la competitividad de Europa.

Se espera que la Comisión haga el anuncio el próximo 10 de diciembre, pero las propuestas podrían no estar listas hasta principios de enero, ha afirmado Tzitzikostas.