El 'Black Friday' dispara el consumo en Euskadi, con un aumento de gasto del 76 % respecto a un día normal

Según datos facilitados por Kutxabank, en Euskadi se gastaron más de 65,7 millones de euros en la semana del 'Black Friday', un 4 % más que en el mismo periodo del 2024.

Black Friday
'Black Friday'
EITB

Última actualización

Un año más, el Black Friday (viernes negro) ha vuelto a disparar el consumo de las familias en Euskadi. Según datos facilitados por Kutxabank a EITB, el pasado 26 de noviembre se gastaron más de 14 millones de euros en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), un 5,1 % más que en 2024, y un 76 % más que un día normal (8 millones de euros). 

Tomando como referencia toda la semana del Black Friday, el gasto fue superior a los 65,7 millones de euros, con un incremento del 4 % interanual.

Asimismo, se registró un récord de operaciones, con un total de 382 000 (+7,1 % respecto al año pasado) durante el Black Friday y cerca de 2 millones durante la semana (+5,6 %).

Por contra, el ticket medio se redujo un 1,8 % respecto a 2024, ya que descendió de los 37,6 euros a los 36,9 euros.

El desglose del gasto 

El gasto en productos no alimentarios se duplicó (+121 %), ya que se gastaron más de 5,1 millones de euros cuando el gasto en un día medio es de 2,3 millones. 

También aumentó el consumo en alimentación y ocio respecto al viernes negro del año pasado, un 71 % y un 42 %, respectivamente. 

Sin embargo, la compra de paquetes de viajes cayó más de un 10 % frente a un día normal. 

