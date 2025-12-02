KONTSUMOA
Black Friday sasoiak kontsumoa hauspotu zuen EAEn: eguneko batez besteko gastua % 76 handitu zen

Kutxabankek emandako datuen arabera, EAEn 65,7 milioi euro baino gehiago gastatu ziren Black Friday astean, iazko sasoi berean baino % 4 gehiago.

EITB

Gabonen atarian eta Black Friday edo ostiral beltzaren testuinguruan, kontsumoak gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan. Kutxabankek EITBri jakinaraziriko datuen arabera, pasa den azaroaren 26an 14 milioi euro baino gehiago gastatu ziren EAEn, iaz baino % 5,1 gehiago, eta, batez beste, egun batean gastatzen dena baino % 76 gehiago (8 milioi euro). 

Black week edo aste beltza kontuan hartuta, gastua 65,7 milioitik gorakoa izan zen EAEn, eta, iazko datuarekin konparatuta, % 4 egin du gora zenbatekoak. 

Gainera, inoiz baino operazio gehiago erregistratu ziren ostiral beltzean, 382.000 (iaz baino % 7,1 gehiago), eta bi milioi baino gehiago aste osoan (% 5,6). 

Aitzitik, batez besteko gastuak % 1,8 egin du behera iaztik: 37,6 eurotik 36,9 eurora. 

Gastua, xehetuta

Elikagaiez besteko produktuetan egindako gastua bikoiztu egin da (% 121), 5,1 milioi euro baino gehiago gastatu baitira. Eguneko batez besteko gastua 2,3 milioikoa da. 

Elikadurarako eta aisialdirako kontsumoak ere gora egin du iazko ostiral beltzarekin alderatuta, % 71 eta % 42, hurrenez hurren.

Aitzitik, datuek erakusten dute kontsumitzaileek ez dutela aste beltza bidaiak erreserbatzeko baliatzen. Izan ere, egun normal batean baino % 10 bidaia gutxiago erosten dira. 

