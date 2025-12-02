Black Friday sasoiak kontsumoa hauspotu zuen EAEn: eguneko batez besteko gastua % 76 handitu zen
Kutxabankek emandako datuen arabera, EAEn 65,7 milioi euro baino gehiago gastatu ziren Black Friday astean, iazko sasoi berean baino % 4 gehiago.
Gabonen atarian eta Black Friday edo ostiral beltzaren testuinguruan, kontsumoak gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan. Kutxabankek EITBri jakinaraziriko datuen arabera, pasa den azaroaren 26an 14 milioi euro baino gehiago gastatu ziren EAEn, iaz baino % 5,1 gehiago, eta, batez beste, egun batean gastatzen dena baino % 76 gehiago (8 milioi euro).
Black week edo aste beltza kontuan hartuta, gastua 65,7 milioitik gorakoa izan zen EAEn, eta, iazko datuarekin konparatuta, % 4 egin du gora zenbatekoak.
Gainera, inoiz baino operazio gehiago erregistratu ziren ostiral beltzean, 382.000 (iaz baino % 7,1 gehiago), eta bi milioi baino gehiago aste osoan (% 5,6).
Aitzitik, batez besteko gastuak % 1,8 egin du behera iaztik: 37,6 eurotik 36,9 eurora.
Gastua, xehetuta
Elikagaiez besteko produktuetan egindako gastua bikoiztu egin da (% 121), 5,1 milioi euro baino gehiago gastatu baitira. Eguneko batez besteko gastua 2,3 milioikoa da.
Elikadurarako eta aisialdirako kontsumoak ere gora egin du iazko ostiral beltzarekin alderatuta, % 71 eta % 42, hurrenez hurren.
Aitzitik, datuek erakusten dute kontsumitzaileek ez dutela aste beltza bidaiak erreserbatzeko baliatzen. Izan ere, egun normal batean baino % 10 bidaia gutxiago erosten dira.
Zure interesekoa izan daiteke
OCUk txerri haragiaren segurtasuna berretsi du, eta prezioak behera egin dezakeela ohartarazi du
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeak gogorarazi duenez, txerrien izurria 1995ean desagerrarazi zen Espainian, nahiz eta Europa Ekialdeko eta Hegoaldeko herrialdeek oraindik ere kasuak izaten jarraitzen duten, batez ere basurdeetan.
Espainiako Gobernuak onartu du funtzionarioen soldatak igotzea: % 2,5, 2025erako, eta % 1,5, 2026rako
Aurtengo igoera ordainketa bakarrean ordainduko da, eta atzeraeraginezko ondorioak izango ditu urtarrilaren 1etik aurrera; 2026koak, berriz, % 1,5eko igoera finkoa izango du, eta horri % 0,5 gehituko zaio 2027an, inflazioaren arabera.
EAEko irakaskuntza publikoko irakasleek Espainiako soldata altuenak jasotzen dituzte
UGTren ikerketa baten arabera, EAEko irakasleek Espainiako soldata altuenak jasotzen dituzte hezkuntza-etapa guztietan, eta Asturiasen daude ordainsaririk baxuenak. Bien arteko aldea 800 eurotik gorakoa da.
Txerri-izurriaren egoera, Europako herrialde kaltetuenetan
Milaka txerri sakrifikatu dituzte eta milioi asko galdu dira EBn. Gaixotasunaren hedapenaren ondorioz, kontrolak gogortu eta murrizketa-guneak mantendu behar izan dituzte hamahiru herrialdetan.
Langabezia % 1,04 jaitsi da EAEn eta % 0,87 igo Nafarroan azaro bitartean
Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsona kopuruak gora egin du bi erkidegoetan (%0,43 EAEn eta %0,12 Nafarroan). Estatuan 18.805 langabe gutxiago daude (-% 0,77).
Txerri-izurriaren agerraldiaren fokua ogitarteko kutsatu bat izan daitekeela eta, sutan da Kataluniako garraio-sektorea
Oscar Ordeig kontseilariak Afrikako txerri-izurria errepidez irits zitekeela iradoki zuen, kamioiak ibiltzen diren gune batean botatako hestebete kutsatu baten bidez, eta Salgaien Garraioaren Espainiako Konfederazioak (CETM) haserre erantzun du. Gidarien profesionaltasuna defendatu dute, eta zuhurtzia eta zorroztasuna eskatu dute.
Planas ministroak baieztatu du Txinak eskualde-banaketa akordioak aplikatuko dituela txerrikien esportazioak salbatzeko
Luis Planasek azaldu duenez, Bartzelonako probintzian murrizketak ezarriko dira, eta Estatuko gainerako lurraldeetatik Asiako herrialdera egiten diren esportazioek bere horretan jarraituko dute. Horrek esan nahi du EBtik kanpoko esportazio guztien % 41,74 "salbu" daudela.
Txerri ustiategiak garbitzeko neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak
Guztira, 1.200 txerri-haztegi daude Hegoaldean. Gehienak Nafarroan daude, izan ere, bertan, 800.000 txerri baino gehiago hazten dituzte.
Balenciaga ontziolako langileen batzordeak kontraproposamena aurkeztu dio Abu Dhabi Ports taldeari
Aste honetan dira biltzekoak langileak Saudi Arabiako enpresarekin, lan-baldintzak eztabaidatzeko.