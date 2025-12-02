El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a las subidas salariales del 2,5 % para 2025 y del 1,5 % para 2026, año en el que podría incrementarse otro 0,5 % en función de la evolución de la inflación, para los 3,5 millones de empleados públicos.



Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, las subidas forman parte del acuerdo alcanzado por el Gobierno español la semana pasada con los sindicatos y que contempla un incremento del 11 % para todo el periodo 2025-2028.

La subida de este año se abonará en un solo pago con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mientras que la de 2026 incluirá un incremento fijo del 1,5 %, al que se sumaría el 0,5 % adicional en 2027 si la inflación lo justifica.

El acuerdo afecta a todas las administraciones públicas, también a Euskadi, aunque cada comunidad autónoma o ayuntamiento definirá cómo realizar el pago a sus empleados.

Los sindicatos calculan que el aumento acumulado en cuatro años podría alcanzar hasta un 11,5 % debido al efecto arrastre de los incrementos anuales.