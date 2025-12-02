FUNCIÓN PÚBLICA
El Gobierno de España aprueba las subidas salariales para funcionarios: 2,5 % para 2025 y 1,5 % para 2026

La subida de este año se abonará en un solo pago con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mientras que la de 2026 incluirá un incremento fijo del 1,5 %, al que se sumaría el 0,5 % adicional en 2027 si la inflación lo justifica.
MADRID (ESPAÑA), 02/12/2025.- Un empleado municipal corta el césped este martes en Madrid cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado que el mercado laboral perdió en noviembre 14.358 afiliados, la mitad que en el mismo mes del año pasado, mientras que el paro bajó en 18.805 personas gracias al sector servicios en el arranque de la campaña de compras navideñas. EFE/ Mariscal
Agencias | EITB

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a las subidas salariales del 2,5 % para 2025 y del 1,5 % para 2026, año en el que podría incrementarse otro 0,5 % en función de la evolución de la inflación, para los 3,5 millones de empleados públicos.

Según ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, las subidas forman parte del acuerdo alcanzado por el Gobierno español la semana pasada con los sindicatos y que contempla un incremento del 11 % para todo el periodo 2025-2028.

La subida de este año se abonará en un solo pago con efectos retroactivos desde el 1 de enero, mientras que la de 2026 incluirá un incremento fijo del 1,5 %, al que se sumaría el 0,5 % adicional en 2027 si la inflación lo justifica. 

El acuerdo afecta a todas las administraciones públicas, también a Euskadi, aunque cada comunidad autónoma o ayuntamiento definirá cómo realizar el pago a sus empleados. 

Los sindicatos calculan que el aumento acumulado en cuatro años podría alcanzar hasta un 11,5 % debido al efecto arrastre de los incrementos anuales.

 

Los sueldos de los funcionarios del Estado subirán un 11 % hasta 2028
