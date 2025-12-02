FUNTZIO PUBLIKOA
Espainiako Gobernuak onartu du funtzionarioen soldatak igotzea: % 2,5, 2025erako, eta % 1,5, 2026rako

Aurtengo igoera ordainketa bakarrean ordainduko da, eta atzeraeraginezko ondorioak izango ditu urtarrilaren 1etik aurrera; 2026koak, berriz, % 1,5eko igoera finkoa izango du, eta horri % 0,5 gehituko zaio 2027an, inflazioaren arabera.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ministroen Kontseiluak gaur onartu ditu funtzionarien soldata-igoerak: 2025erako % 2,5ekoa, eta 2026rako % 1,5ekoa. Urte horretan, baliteke 3,5 milioi langile publikoen soldatak % 0,5 igotzea, inflazioaren bilakaeraren arabera.

Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Oscar Lopez Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikoko ministroak nabarmendu duenez, igoerak Espainiako Gobernuak sindikatuekin joan den astean lortutako akordioaren parte dira, eta 2025-2028 aldian soldatak % 11 igotzea aurreikusten du.

Aurtengo igoera ordainketa bakarrean egingo da, eta atzeraeraginezkoa izango da, urtarrilaren 1etik aurrera; 2026koak, berriz, % 1,5eko igoera finkoa izango du, eta horri % 0,5 gehitu ahal izango zaio 2027an, inflazioaren arabera.

Akordioa administrazio publiko guztietan bete beharko da, eta autonomia erkidego zein udal bakoitzak zehaztuko du nola egin ordainketa.

Sindikatuen kalkuluen arabera, lau urteko igoera metatua % 11,5era irits liteke.

