Espainiako Gobernuak onartu du funtzionarioen soldatak igotzea: % 2,5, 2025erako, eta % 1,5, 2026rako
Aurtengo igoera ordainketa bakarrean ordainduko da, eta atzeraeraginezko ondorioak izango ditu urtarrilaren 1etik aurrera; 2026koak, berriz, % 1,5eko igoera finkoa izango du, eta horri % 0,5 gehituko zaio 2027an, inflazioaren arabera.
Ministroen Kontseiluak gaur onartu ditu funtzionarien soldata-igoerak: 2025erako % 2,5ekoa, eta 2026rako % 1,5ekoa. Urte horretan, baliteke 3,5 milioi langile publikoen soldatak % 0,5 igotzea, inflazioaren bilakaeraren arabera.
Ministroen Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan Oscar Lopez Eraldaketa Digitalerako eta Funtzio Publikoko ministroak nabarmendu duenez, igoerak Espainiako Gobernuak sindikatuekin joan den astean lortutako akordioaren parte dira, eta 2025-2028 aldian soldatak % 11 igotzea aurreikusten du.
Akordioa administrazio publiko guztietan bete beharko da, eta autonomia erkidego zein udal bakoitzak zehaztuko du nola egin ordainketa.
Sindikatuen kalkuluen arabera, lau urteko igoera metatua % 11,5era irits liteke.
OCUk txerri haragiaren segurtasuna berretsi du, eta prezioak behera egin dezakeela ohartarazi du
Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Erakundeak gogorarazi duenez, txerrien izurria 1995ean desagerrarazi zen Espainian, nahiz eta Europa Ekialdeko eta Hegoaldeko herrialdeek oraindik ere kasuak izaten jarraitzen duten, batez ere basurdeetan.
Black Friday sasoiak kontsumoa hauspotu zuen EAEn: eguneko batez besteko gastua % 76 handitu zen
Kutxabankek emandako datuen arabera, EAEn 65,7 milioi euro baino gehiago gastatu ziren Black Friday astean, iazko sasoi berean baino % 4 gehiago.
EAEko irakaskuntza publikoko irakasleek Espainiako soldata altuenak jasotzen dituzte
UGTren ikerketa baten arabera, EAEko irakasleek Espainiako soldata altuenak jasotzen dituzte hezkuntza-etapa guztietan, eta Asturiasen daude ordainsaririk baxuenak. Bien arteko aldea 800 eurotik gorakoa da.
Txerri-izurriaren egoera, Europako herrialde kaltetuenetan
Milaka txerri sakrifikatu dituzte eta milioi asko galdu dira EBn. Gaixotasunaren hedapenaren ondorioz, kontrolak gogortu eta murrizketa-guneak mantendu behar izan dituzte hamahiru herrialdetan.
Langabezia % 1,04 jaitsi da EAEn eta % 0,87 igo Nafarroan azaro bitartean
Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsona kopuruak gora egin du bi erkidegoetan (%0,43 EAEn eta %0,12 Nafarroan). Estatuan 18.805 langabe gutxiago daude (-% 0,77).
Txerri-izurriaren agerraldiaren fokua ogitarteko kutsatu bat izan daitekeela eta, sutan da Kataluniako garraio-sektorea
Oscar Ordeig kontseilariak Afrikako txerri-izurria errepidez irits zitekeela iradoki zuen, kamioiak ibiltzen diren gune batean botatako hestebete kutsatu baten bidez, eta Salgaien Garraioaren Espainiako Konfederazioak (CETM) haserre erantzun du. Gidarien profesionaltasuna defendatu dute, eta zuhurtzia eta zorroztasuna eskatu dute.
Planas ministroak baieztatu du Txinak eskualde-banaketa akordioak aplikatuko dituela txerrikien esportazioak salbatzeko
Luis Planasek azaldu duenez, Bartzelonako probintzian murrizketak ezarriko dira, eta Estatuko gainerako lurraldeetatik Asiako herrialdera egiten diren esportazioek bere horretan jarraituko dute. Horrek esan nahi du EBtik kanpoko esportazio guztien % 41,74 "salbu" daudela.
Txerri ustiategiak garbitzeko neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak
Guztira, 1.200 txerri-haztegi daude Hegoaldean. Gehienak Nafarroan daude, izan ere, bertan, 800.000 txerri baino gehiago hazten dituzte.
Balenciaga ontziolako langileen batzordeak kontraproposamena aurkeztu dio Abu Dhabi Ports taldeari
Aste honetan dira biltzekoak langileak Saudi Arabiako enpresarekin, lan-baldintzak eztabaidatzeko.