La hipótesis del ‘bocadillo contaminado’ como foco del brote de peste porcina incendia al sector del transporte en Cataluña

La hipótesis de que un bocadillo con embutido contaminado podría estar en el origen del brote de peste porcina africana (PPA) detectado en Cataluña ha provocado malestar en el sector del transporte. El conseller catalán de Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicado que existen indicios de que la enfermedad pudo llegar por carretera y que jabalíes habituados a hurgar en la basura habrían ingerido restos de carne infectada.

En un comunicado, la Confederación Española de Transporte de Mercancías ha lamentado unas declaraciones que considera injustas, porque “sugieren sin prueba alguna que un camionero podría ser el origen del brote al arrojar restos de un bocadillo”. La CETM defiende que los conductores profesionales trabajan “con responsabilidad y civismo” y alerta de que esta conjetura “daña la reputación de miles de trabajadores esenciales”.

Ordeig ha subrayado que se trata únicamente de una hipótesis y que no hay nada confirmado. Los dos casos positivos se localizaron en jabalíes en las inmediaciones de la Universitat Autònoma de Barcelona, en un área atravesada por la C-58 y la AP-7, donde la presencia de áreas de servicio y tránsito constante de vehículos facilita que los animales accedan a residuos.

La CETM considera “incomprensible” que se focalice solo en el transporte por carretera “cuando técnicos, repartidores, viajeros, turistas o particulares recorren las mismas vías cada día”. Cree que esta generalización “solo genera alarma social, confusión y un perjuicio reputacional grave” y exige que, en adelante, se actúe “con prudencia, rigor y respeto institucional”.

Mientras continúa la polémica, la Comisión Europea ha enviado a Cataluña un equipo de expertos veterinarios para asesorar en el control del brote. La Generalitat ha asegurado que las granjas continúan libres del virus y que, además de los dos casos confirmados, hay ocho sospechosos pendientes del laboratorio de referencia.

Para contener el foco, la Generalitat ha movilizado a 117 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de 250 Mossos d’Esquadra, agentes rurales y policías locales, que trabajan en un perímetro de seis kilómetros en la sierra de Collserola.

El impacto económico ya es notable. Más de 120 certificados de exportación siguen bloqueados en cerca de 40 países que no aceptan la regionalización del problema y vetan la entrada de productos desde toda España. Cataluña exporta porcino por valor de 3.000 millones de euros anuales, de los cuales 1.000 millones van a países extracomunitarios ahora cerrados por el brote.

Gobiernos vasco y navarro piden extremar medidas de limpieza

Frente a la peste porcina detectada en Cataluña, los gobiernos vasco y navarro han pedido que se extremen las precauciones. El primero ha pedido a los ganaderos y distribuidores que cumplan escrupulosamente los protocolos de limpieza y control, mientras que el segundo ha solicitado que extremen las medidas de bioseguridad, a la vez que va a intensificas la vigilancia en los montes, por si apareciera algún jabalí muerto sospechoso.

Y es que el sector porcino tiene cierto peso en Hegoalde, sobre todo en Navarra. Hay un total de 1200 explotaciones de cerdo, de las cuales 1080 están en el territorio foral, con más de 827 000 cabezas.

En la Comunidad Autónoma Vasca, por su parte, hay 120 explotaciones, con casi 30 000 cerdos. De ellos, 20 800 están en Álava, 5800 en Gipuzkoa y 3000 en Bizkaia.