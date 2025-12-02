TXERRI-IZURRIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Txerri-izurriaren agerraldiaren fokua ogitarteko kutsatu bat izan daitekeela eta, sutan da Kataluniako garraio-sektorea

Oscar Ordeig kontseilariak Afrikako txerri-izurria errepidez irits zitekeela iradoki zuen, kamioiak ibiltzen diren gune batean botatako hestebete kutsatu baten bidez, eta Salgaien Garraioaren Espainiako Konfederazioak (CETM) haserre erantzun du. Gidarien profesionaltasuna defendatu dute, eta zuhurtzia eta zorroztasuna eskatu dute.

FOTODELDIA GRAFCAT5210. BARCELONA, 01/12/2025.- Aspecto de uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina hallada en jabalíes autóctonos de la zona, este lunes, cuando se ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegarán a lo largo del día, para ayudar a controlar la Peste Porcina Africana (PPA), cuando ya se han confirmado seis jabalíes infectados. EFE/Enric Fontcuberta
Collserolako Parke Naturaleko sarrera, txerri-izurritea dagoela ohartaraziz. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kutsatutako hestebeteak zituen ogitarteko bat Katalunian antzemandako Afrikako txerri-izurritearen sorburu izan daitekeelako hipotesiak ondoeza eragin du garraioaren sektorean. Kataluniako Nekazaritza kontseilari Oscar Ordeigek azaldu duenez, gaixotasuna errepidez irits zitekeen zantzuak daude, eta zaborretan arakatzen ohi duten basurdeek kutsatutako haragiaren hondarrak hartu omen zituzten.

Salgaien Garraioko Espainiako Konfederazioaren iritziz, adierazpen horiek "bidegabeak" dira, "inolako frogarik gabe iradokitzen dutelako kamioilari bat izan daitekeela ogitarteko kutsatua bota duena". Konfederazioak defendatu du gidari profesionalek "arduraz eta gizalegez" dihardutela, eta ohartarazi du aieru horrek "funtsezko milaka langileren izen ona zikintzea" dakarrela.

Ordeigek azpimarratu duenez, hipotesi bat baino ez da, eta ez dago ezer baieztatuta. Bi kasu positiboak basurdeetan atzeaman dira, Bartzelonako Unibertsitate Autonomotik gertu, C-58 eta AP-7 errepideek zeharkatzen duten eremu batean. Inguru horretan, ibilgailuak etengabe ibiltzen dira, eta, zerbitzuguneak daudenez, animaliek hondakinak har ditzakete.

CETMren ustez, "ulertezina" da horren errua errepide bidezko garraiolariei egoztea, "teknikariak, banatzaileak, bidaiariak, turistek zein partikularrak ere egunero bide horietan ibiltzen baitira". Horrek "alarma soziala, nahasmena eta kalte larria baino ez ditu sortzen", eta, aurrerantzean, "zuhur, zorrotz eta erakundeak errespetatuz" jokatzea eskatu du.

Polemikak jarraitzen duen bitartean, Europako Batzordeak albaitari aditu talde bat bidali du Kataluniara agerraldia kontrolatzeko aholku emateko. Generalitateak ziurtatu du etxaldeetan ez dela birusik atzeman, eta baieztatutako bi kasuez gain, zortzi kasu daude erreferentziazko laborategiaren zain.

Fokua ez hedatzeko, Generalitateak Larrialdietarako Unitate Militarreko (UME) 117 agente, 250 Esquadra Moso, landa-agenteak eta udaltzainak mobilizatu ditu, Collserolako mendilerroan sei kilometroko perimetroan lan egiteko.

Eragin ekonomikoa nabarmena da. 120 esportazio-ziurtagiri baino gehiago blokeatuta daude oraindik 40 bat herrialdetan, Espainia osotik produktuak sartzen uzten duten herrialdeetan, hain zuzen. Kataluniak, urtean, 3.000 milioi euroko irabaziak lortzen ditu txerrikiak esportatzen, eta horietatik 1.000 milioi gaur egun agerraldiaren ondorioz itxita dauden Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetara doaz.

Garbiketa neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak

Katalunian antzemandako txerri-izurritearen aurrean, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak kontu handiz ibiltzeko eskatu dute. Lehenengoak garbiketa eta kontrol protokoloak zorrotz betetzeko eskatu die abeltzain eta banatzaileei, eta bigarrenak, berriz, biosegurtasun neurriak zorrozteko eta mendietako zaintza areagotzeko eskatu du.

Izan ere, txerrien sektoreak pisua du Hego Euskal Herrian, batez ere Nafarroan. Guztira, 1.200 txerri-ustiategi daude, eta horietatik 1.080 foru-lurraldean daude, 827.000 abelburu baino gehiagorekin.

Euskal Autonomia Erkidegoan, bestalde, 120 ustiategi daude, ia 30.000 txerrirekin. Horietatik 20.800 Araban daude; 5.800, Gipuzkoan, eta 3.000, Bizkaian.

Txerri ustiategiak garbitzeko neurriak zorroztea eskatu dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak
Katalunia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi