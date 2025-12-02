Transporte público
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La movilidad sostenible es el gran reto para las ciudades más importantes del mundo

Metro de Nueva York
18:00 - 20:00
Metro de Nueva York. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Mugikortasun iraunkorra erronka handia da munduko hiri garrantzitsuenentzat

Última actualización

Agentes vinculados con el transporte público han resaltado en Bilbao que incentivar su uso contribuye no solo al impulso de la economía y la cohesión social, sino que también representa beneficios en la salud.

Transporte público Bilbao Economía

Te puede interesar

FOTODELDIA GRAFCAT5210. BARCELONA, 01/12/2025.- Aspecto de uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina hallada en jabalíes autóctonos de la zona, este lunes, cuando se ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegarán a lo largo del día, para ayudar a controlar la Peste Porcina Africana (PPA), cuando ya se han confirmado seis jabalíes infectados. EFE/Enric Fontcuberta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La hipótesis del ‘bocadillo contaminado’ como foco del brote de peste porcina incendia al sector del transporte en Cataluña

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha reaccionado con indignación después de que el conseller Òscar Ordeig sugiriera que la peste porcina africana podría haber llegado por carretera a través de un embutido contaminado arrojado en una zona de tránsito de camiones. El sector defiende la profesionalidad de los conductores y ha pedido prudencia y rigor en plena investigación del brote detectado en Collserola.
Cargar más