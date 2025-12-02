Garraio publikoa
Mugikortasun jasangarria erronka handia da munduko hiri garrantzitsuenetan

Metro de Nueva York
18:00 - 20:00
New Yorkeko metroa. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Garraio publikoarekin lotutako eragileek Bilbon nabarmendu dutenez, garraio publikoaren erabilera sustatzeak, ekonomia eta gizarte-kohesioa bultzatzeaz gain, osasungarria da.

