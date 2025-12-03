El PIB vasco crece un 2,3 % en el tercer trimestre y se han creado 13.450 empleos

El PIB de Euskadi ha aumentado un 2,3 % interanual en el tercer trimestre de 2025, según los datos del Eustat, una cifra que mejora en una décima el avance difundido en octubre. En términos intertrimestrales, el crecimiento ha sido del 0,6 %. El empleo también ha mostrado un comportamiento positivo, con 13.450 puestos de trabajo netos más que hace un año, lo que supone un avance del 1,4 % interanual y del 0,2 % respecto al trimestre anterior.

Evolución por territorios y sectores

El crecimiento ha sido generalizado en los tres territorios. Bizkaia ha registrado el mayor avance interanual (2,5 %), seguida de Álava (2,3 %) y Gipuzkoa (2,2 %). En comparación con el segundo trimestre, Bizkaia ha crecido un 0,7 %, Álava un 0,5 % y Gipuzkoa un 0,4 %.

Por sectores, el comportamiento también ha sido mayoritariamente positivo. La industria ha crecido un 0,2 % interanual, mientras que la construcción ha mostrado el mayor dinamismo, con un avance del 5 % respecto al mismo periodo del año anterior. Los servicios mantienen el pulso, con un aumento del 2,9 %, destacando la rama de comercio, hostelería y transporte, que ha subido un 3,5 %.

La única nota negativa llega del sector primario, que ha registrado un descenso del 1,5 % interanual y del 0,9 % en comparación con el trimestre precedente.

Consumo e inversión tiran de la economía

Desde la óptica de la demanda, el consumo privado ha crecido un 2,8 % interanual, mientras que el consumo público lo ha hecho un 2,2 %. En conjunto, el gasto en consumo final ha aumentado un 2,7 %.

La inversión también ha avanzado con fuerza: la formación bruta de capital ha crecido un 4,9 %, impulsada tanto por los bienes de equipo (4,8 %) como por el resto de inversiones vinculadas a la construcción (4,9 %).

Con este comportamiento, la demanda interna ha aumentado un 3,2 %, por encima del PIB, lo que explica que el sector exterior haya restado crecimiento.

Exportaciones a la baja

El Eustat señala que las exportaciones han descendido un 1,8 % interanual, mientras que las importaciones han caído un 0,6 %. Como resultado, el saldo exterior ha tenido una aportación negativa al crecimiento económico.

El empleo sigue al alza

El mercado laboral mantiene su tono positivo. Se han creado 13.450 empleos netos en un año, con avances en la construcción (2 % interanual) y en los servicios (1,7 %). La industria ha crecido un 0,2 % y el empleo en el sector primario se ha mantenido estable.

Según el Eustat, los datos del tercer trimestre confirmaron las previsiones macroeconómicas del Gobierno Vasco y mejoraron ligeramente el avance publicado en octubre. La economía vasca continúa así en una senda de crecimiento moderado, pese a las tensiones del comercio exterior.