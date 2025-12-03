Hallan 50 jabalís muertos en la zona cero afectada por la peste porcina

Los agentes rurales de la Generalitat de Cataluña que están peinando la zona de Collserola (Barcelona), la zona cero de la peste porcina africana, han hallado una cincuentena de jabalís muertos. Todos ellos serán analizados por parte del Ministerio de Agricultura para confirmar si están infectados o no. Por el momento, los positivos confirmados son 9.

El inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, ha afirmado a TV3 que todos los positivos confirmados hasta ahora se han hallado dentro de la misma zona, entre Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola (Barcelona).

Por otro lado, Mur ha indicado que "están preparados" ante las recomendaciones que provengan del Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea sobre los mecanismos de control que se deben emplear para capturar a los animales y en qué zonas, y ha negado que se haya iniciado esa tarea.

"Estamos preparados, tenemos los recorridos listos y los sistemas de captura masiva preparados, pero necesitamos que nos digan dónde los podemos utilizar y cuáles son los métodos que podemos utilizar para el sacrificio", ha subrayado el responsable de los agentes rurales.

Los agentes rurales, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), siguen peinando una zona de unos 6 kilómetros a la redonda para tener localizados y contenidos a los animales.