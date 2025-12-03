PESTE PORCINA
Hallan 50 jabalís muertos en la zona cero afectada por la peste porcina

El Ministerio de Agricultura analizará los cadáveres para saber si están infectados. Por el momento, son 9 los positivos confirmados por este brote.
FOTODELDÍA GRAFCAT5279. CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 03/12/2025.- Miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trabajan en el rastreo de la 'zona cero' del brote de peste porcina africana (PPA) detectada en Barcelona, donde ya se han confirmado nueve jabalíes muertos por esta infección, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), con el objetivo de que el patógeno, muy resistente, no salga del perímetro y no se expanda a otros espacios, como granjas de cerdos. EFE/Enric Fontcuberta
Miembros de la UME que trabajan en el rastreo de la zona cero del brote. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 50 basurde hil aurkitu dituzte txerri-izurriak kaltetutako zero eremuan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los agentes rurales de la Generalitat de Cataluña que están peinando la zona de Collserola (Barcelona), la zona cero de la peste porcina africana, han hallado una cincuentena de jabalís muertos. Todos ellos serán analizados por parte del Ministerio de Agricultura para confirmar si están infectados o no. Por el momento, los positivos confirmados son 9.

El inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, ha afirmado a TV3 que todos los positivos confirmados hasta ahora se han hallado dentro de la misma zona, entre Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola (Barcelona).

Por otro lado, Mur ha indicado que "están preparados" ante las recomendaciones que provengan del Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea sobre los mecanismos de control que se deben emplear para capturar a los animales y en qué zonas, y ha negado que se haya iniciado esa tarea.

"Estamos preparados, tenemos los recorridos listos y los sistemas de captura masiva preparados, pero necesitamos que nos digan dónde los podemos utilizar y cuáles son los métodos que podemos utilizar para el sacrificio", ha subrayado el responsable de los agentes rurales.

Los agentes rurales, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), siguen peinando una zona de unos 6 kilómetros a la redonda para tener localizados y contenidos a los animales.

Cataluña Agricultura Ganadería Enfermedades Economía

