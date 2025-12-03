50 basurde hilda aurkitu dituzte Katalunian, txerri-izurriak kaltetutako eremuan
Nekazaritza Ministerioak gorpuak aztertuko ditu kutsatuta ote dauden jakiteko. Oraingoz, 9 dira positibo eman duten animaliak.
Kataluniako Collserola (Bartzelona) ingurua, txerri-izurri afrikarra agertu den eremua, arakatzen ari diren Generalitateko landa-agenteek berrogeita hamar bat basurde aurkitu dituzte hilda. Neakazaritza Ministerioak guztiak aztertuko ditu, kutsatuta dauden ala ez baieztatzeko. Orain arte baieztatutakoaren arabera, 9 basurde dira gaitzak jota hil direnak.
Josep Antoni Mur landa-agenteen buruak TV3 telebista-kateari adierazi dionez, orain arte baieztatutako positibo guztiak eremu berean aurkitu zituzten, alegia, Sant Cugat del Valles eta Cerdanyola artean (Bartzelona).
Bestalde, Murrek adierazi du "prest " daudela, Nekazaritza Ministeriotik eta Europako Batzordetik datozen gomendioak jarraituz, animaliak harrapatu eta sakrifikatzen hasteko, baina ukatu egin du horretan hasi direnik.
"Prest gaude, ibilbideak prest ditugu eta harrapaketa masiboko sistemak prest ditugu, baina non erabil ditzakegun eta sakrifiziorako zein metodo erabil ditzakegun zehaztea behar dugu", azpimarratu du.
Landa-agenteek, Larrialdietarako Unitate Militarraren (EEU) laguntzarekin, 6 kilometro inguruko eremua arakatzen jarraitzen dute, animaliak lokalizatuta izateko eta hilda egon daitezkeenak aurkitzeko.
