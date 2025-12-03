TXERRI IZURRIA

50 basurde hilda aurkitu dituzte Katalunian, txerri-izurriak kaltetutako eremuan

Nekazaritza Ministerioak gorpuak aztertuko ditu kutsatuta ote dauden jakiteko. Oraingoz, 9 dira positibo eman duten animaliak.

FOTODELDÍA GRAFCAT5279. CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELONA), 03/12/2025.- Miembros de la Unidad Militar de Emergencia (UME) trabajan en el rastreo de la 'zona cero' del brote de peste porcina africana (PPA) detectada en Barcelona, donde ya se han confirmado nueve jabalíes muertos por esta infección, todos en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), con el objetivo de que el patógeno, muy resistente, no salga del perímetro y no se expanda a otros espacios, como granjas de cerdos. EFE/Enric Fontcuberta

Agerraldiaren zero eremua arakatzen ari diren agenteak. Argazkia: EFE.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kataluniako Collserola (Bartzelona) ingurua, txerri-izurri afrikarra agertu den eremua, arakatzen ari diren Generalitateko landa-agenteek berrogeita hamar bat basurde aurkitu dituzte hilda. Neakazaritza Ministerioak guztiak aztertuko ditu, kutsatuta dauden ala ez baieztatzeko. Orain arte baieztatutakoaren arabera, 9 basurde dira gaitzak jota hil direnak.

Josep Antoni Mur landa-agenteen buruak TV3 telebista-kateari adierazi dionez, orain arte baieztatutako positibo guztiak eremu berean aurkitu zituzten, alegia, Sant Cugat del Valles eta Cerdanyola artean (Bartzelona).

Bestalde, Murrek adierazi du "prest " daudela, Nekazaritza Ministeriotik eta Europako Batzordetik datozen gomendioak jarraituz, animaliak harrapatu eta sakrifikatzen hasteko, baina ukatu egin du horretan hasi direnik. 

"Prest gaude, ibilbideak prest ditugu eta harrapaketa masiboko sistemak prest ditugu, baina non erabil ditzakegun eta sakrifiziorako zein metodo erabil ditzakegun zehaztea behar dugu", azpimarratu du.

Landa-agenteek, Larrialdietarako Unitate Militarraren (EEU) laguntzarekin, 6 kilometro inguruko eremua arakatzen jarraitzen dute, animaliak lokalizatuta izateko eta hilda egon daitezkeenak aurkitzeko.

