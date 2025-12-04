NEGOCIACIÓN PRESUPUESTARIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los grupos de la oposición presentan enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Álava

Por el momento, el Gobierno foral no tiene garantizada su aprobación y continúa manteniendo conversaciones, sobre todo con Elkarrekin Podemos. Si no consigue el apoyo o abstención de algún grupo, se vería obligado a prorrogar las cuentas de este año.

Orain.eus
Foto: Orain.eus
Euskaraz irakurri: Oposizioko taldeek osoko zuzenketak aurkeztu dizkiete Arabako aurrekontuei
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Todos los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Álava han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Diputación Foral para 2026. Por lo tanto, el gobierno foral no tiene garantizada su aprobación y se vería obligado a prorrogar las cuentas de este año. EAJ/PNV y PSE-EE cuentan con 24 diputados en la Cámara foral y necesitan del apoyo, o al menos la abstención, de algún grupo de la oposición para sacar adelante las cuentas.

Para ello el ejecutivo ha mantenido en las últimas semanas conversaciones. A pesar de ello, EH Bildu y Elkarrekin han presentado este jueves sendas enmiendas a la totalidad. El PP ya anunció que lo iba a hacer. El diputado de Vox de las juntas generales también ha registrado una enmienda a la totalidad.

La portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Eva López de Arroyabe, ha denunciado que no han detectado una voluntad real de negociación por parte de los partidos que forman gobierno. Afirma que el proyecto de presupuestos tiene "graves deficiencias" pero que el ejecutivo "se ha cerrado en banda" a corregirlo, por lo que "no tiene sentido seguir este camino" negociador.

Junto con la enmienda a la totalidad la coalición soberanista ha presentado 23 enmiendas parciales y otras 5 al articulado referidas a los "6 retos fundamentales para el país: la vivienda, los cuidados, la industria, la transición ecosocial, el equilibrio territorial y la lucha de valores".

Por su parte, Elkarrekin Podemos IU, formación con la que el gobierno foral había centrado sus negociaciones en los últimos días, también ha registrado una enmienda a la totalidad "condicionada" a que finalmente se resuelva el conflicto de las residencias privadas

El portavoz del grupo progresista en las Juntas, David Rodríguez, ha reiterado que está en manos de la Diputación "implicarse mucho más a fondo en este conflicto hasta resolverlo" y que su solución es la condición 'sine qua non' y la llave para negociar su apoyo a los presupuestos. Rodríguez ha explicado que si la Diputación quiere contar con los 3 votos de sus procuradores tiene que "poner fin a esta situación sangrante que afecta a derechos laborales y a la propia calidad de los cuidados" que reciben las personas mayores.

Elkarrekin ha registrado 71 enmiendas parciales por un valor de 23,6 millones de euros.

En cuanto al Partido Popular anunció la presentación de una enmienda a la totalidad porque considera que PNV y PSE-EE están "malgastando los impuestos y el esfuerzo de las familias alavesas". Además, ha registrado este jueves 226 enmiendas parciales, que junto con créditos de compromiso, suman 90 millones de euros. El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha expuesto que las enmiendas de su grupo son de apoyo a los autónomos, los emprendedores y el comercio, están relacionadas con las políticas de vivienda y sociales, y buscan impulsar inversiones en infraestructuras y en la zona rural, entre otras materias. 

Las Juntas Generales celebrarán el debate de las enmiendas a la totalidad el próximo 12 de diciembre. Si finalmente se alcanza un acuerdo y algún grupo de la oposición no respalda la petición de devolución del proyecto, el pleno de aprobación definitiva sería una semana después, el día 19. 

Podemos Euskadi Presupuestos municipales y forales vascos Araba-Álava Economía

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los sindicatos convocan una huelga indefinida desde enero y cada martes para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales

La mesa busca es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios, "sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones", pero Sanidad sigue sin ser claro con asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional. Critican que el ministerio esté negociando el Estatuto paralelamente con ciertos sindicatos médicos.  

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jauregi: "Seguimos trabajando con firmeza para garantizar el arraigo de la industria en nuestro país... siempre en kuadrilla"

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha participado en el Foro empresarial Gipuzkoa y ha puesto en valor que el consorcio formado por el Gobierno Vasco, la fundación BBK y el fondo Indar de Kutxabank ha firmado el acuerdo de exclusividad para la compra de la división tecnológica de Ayesa.
(Foto de ARCHIVO) Puntos de recarga de vehículos eléctricos REMITIDA / HANDOUT por AEDIVE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/11/2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno español anuncia un paquete de medidas de 1280 millones de euros para impulsar el coche eléctrico en 2026

Se destinarán 400 millones para ayudas directas a la compra, que serán gestionadas por el Gobierno español, no por las comunidades autónomas como hasta ahora, para impulsar la demanda del vehículo eléctrico. También pondrá en marcha de un nuevo Plan Moves Corredores, con 300 millones de euros, con el objetivo de contribuir al despliegue de puntos de recarga.

Cargar más