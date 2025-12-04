Los grupos de la oposición presentan enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Álava
Por el momento, el Gobierno foral no tiene garantizada su aprobación y continúa manteniendo conversaciones, sobre todo con Elkarrekin Podemos. Si no consigue el apoyo o abstención de algún grupo, se vería obligado a prorrogar las cuentas de este año.
Todos los grupos de la oposición en las Juntas Generales de Álava han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Diputación Foral para 2026. Por lo tanto, el gobierno foral no tiene garantizada su aprobación y se vería obligado a prorrogar las cuentas de este año. EAJ/PNV y PSE-EE cuentan con 24 diputados en la Cámara foral y necesitan del apoyo, o al menos la abstención, de algún grupo de la oposición para sacar adelante las cuentas.
Para ello el ejecutivo ha mantenido en las últimas semanas conversaciones. A pesar de ello, EH Bildu y Elkarrekin han presentado este jueves sendas enmiendas a la totalidad. El PP ya anunció que lo iba a hacer. El diputado de Vox de las juntas generales también ha registrado una enmienda a la totalidad.
La portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Eva López de Arroyabe, ha denunciado que no han detectado una voluntad real de negociación por parte de los partidos que forman gobierno. Afirma que el proyecto de presupuestos tiene "graves deficiencias" pero que el ejecutivo "se ha cerrado en banda" a corregirlo, por lo que "no tiene sentido seguir este camino" negociador.
Junto con la enmienda a la totalidad la coalición soberanista ha presentado 23 enmiendas parciales y otras 5 al articulado referidas a los "6 retos fundamentales para el país: la vivienda, los cuidados, la industria, la transición ecosocial, el equilibrio territorial y la lucha de valores".
Por su parte, Elkarrekin Podemos IU, formación con la que el gobierno foral había centrado sus negociaciones en los últimos días, también ha registrado una enmienda a la totalidad "condicionada" a que finalmente se resuelva el conflicto de las residencias privadas.
El portavoz del grupo progresista en las Juntas, David Rodríguez, ha reiterado que está en manos de la Diputación "implicarse mucho más a fondo en este conflicto hasta resolverlo" y que su solución es la condición 'sine qua non' y la llave para negociar su apoyo a los presupuestos. Rodríguez ha explicado que si la Diputación quiere contar con los 3 votos de sus procuradores tiene que "poner fin a esta situación sangrante que afecta a derechos laborales y a la propia calidad de los cuidados" que reciben las personas mayores.
Elkarrekin ha registrado 71 enmiendas parciales por un valor de 23,6 millones de euros.
En cuanto al Partido Popular anunció la presentación de una enmienda a la totalidad porque considera que PNV y PSE-EE están "malgastando los impuestos y el esfuerzo de las familias alavesas". Además, ha registrado este jueves 226 enmiendas parciales, que junto con créditos de compromiso, suman 90 millones de euros. El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha expuesto que las enmiendas de su grupo son de apoyo a los autónomos, los emprendedores y el comercio, están relacionadas con las políticas de vivienda y sociales, y buscan impulsar inversiones en infraestructuras y en la zona rural, entre otras materias.
Las Juntas Generales celebrarán el debate de las enmiendas a la totalidad el próximo 12 de diciembre. Si finalmente se alcanza un acuerdo y algún grupo de la oposición no respalda la petición de devolución del proyecto, el pleno de aprobación definitiva sería una semana después, el día 19.
