Oposizioko taldeek osoko zuzenketak aurkeztu dizkiete Arabako aurrekontuei

Oraingoz, Foru Gobernuak ez du aurrekontuak aurrera ateratzea bermatuta, eta elkarrizketak izaten jarraitzen du, batez ere Elkarrekin Podemosekin. Talderen baten babesa edo abstentzioa lortzen ez badu, aurtengo kontuak luzatu beharko ditu.

 

Arabako Batzar Nagusietan oposizioan dauden talde guztiek osoko zuzenketak aurkeztu dizkiote Foru Aldundiaren 2026rako aurrekontu-proiektuari. Gaur-gaurkoz, foru gobernuak ez du onarpena bermatuta eta, gauzak horrela, aurtengo kontuak luzatu beharko lituzke. EAJk eta PSE-EEk 24 diputatu dituzte Foru Ganberan, beraz, oposizioko talderen batek babestea edo abstenitzea behar dute kontuak aurrera ateratzeko.

Horretarako, gobernuak elkarrizketak izan ditu azken asteetan. Hala ere, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek osoko zuzenketak aurkeztu dituzte ostegun honetan. PPk aurretik iragarri zuen gauza bera egingo zuela. Voxeko diputatuak ere osoko zuzenketa bat erregistratu du.

Eva Lopez de Arroyabe EH Bilduren Arabako Batzar Nagusietako bozeramaileak salatu duenez, ez dute atzeman gobernua osatzen duten alderdiek negoziatzeko benetako borondaterik dutenik. Adierazi du aurrekontuen proiektuak "hutsune larriak" dituela, baina exekutiboak "jarrera itxia" duela horiek zuzentzeko, eta, beraz, "ez duela zentzurik" negoziazio-bide horri jarraitzea. 

Osoko zuzenketarekin batera, koalizio soberanistak 23 zuzenketa partzial eta artikulatuaren inguruko 5 aurkeztu ditu, "herriarentzat funtsezkoak diren 6 erronkari" buruz: "Etxebizitza, zaintza, Industria, trantsizio ekosoziala, lurralde oreka eta balioen babesa".

Bestalde, Elkarrekin Podemos IUk ere osoko zuzenketa aurkeztu du, eta egoitza pribatuen gatazka konpontzea da hori kentzeko "baldintza". David Rodriguezek, talde progresistak Batzar Nagusietan duen bozeramaileak, adierazi du Aldundiaren esku dagoela "gatazka horretan sakonago inplikatzea, konpondu arte". Gatazka hori konpontzea funtsezko baldintza da, eta aurrekontuen babesa negoziatzeko giltza ere bai. Rodriguezek azaldu duenez, Aldundiak haren taldearen 3 botoak nahi baditu, "lan-eskubideei eta zainketen kalitateari kalte egiten dien egoera mingarriari amaiera eman behar dio".

Elkarrekin taldeak 71 zuzenketa partzial erregistratu ditu, 23,6 milioi euroko balioarekin.

Alderdi Popularrari dagokionez, osoko zuzenketa aurkeztuko duela iragarri zuen orain aste batzuk, EAJ eta PSE-EE "zergak eta Arabako familien ahalegina xahutzen" ari direla uste baitu. Gainera, 226 zuzenketa partzial erregistratu ditu ostegun honetan, konpromiso-kredituekin batera, 90 milioi eurokoak. Iñaki Oyarzabal Arabako PPren presidenteak azaldu duenez, taldearen zuzenketak autonomoei, ekintzaileei eta merkataritzari laguntzekoak dira, etxebizitza eta gizarte politikekin lotuta daude, eta azpiegituretan eta landa-eremuan inbertsioak bultzatzea dute helburu, besteak beste.

Batzar Nagusiek abenduaren 12an egingo dute osoko zuzenketen eztabaida. Azkenean akordioa lortzen bada eta oposizioko talderen batek proiektua itzultzeko eskaera onartzen ez badu, behin betiko onartzeko osoko bilkura astebete geroago izango litzateke, hilaren 19an.

 

 

 

 

 

