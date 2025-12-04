Confebask duda de la aportación de ELA al país y Lakuntza responde que logra “más y mejores convenios”
Confebask y el sindicato ELA han protagonizado un rifirrafe público a raíz de las duras críticas de la presidenta de la patronal, Tamara Yagüe, realizadas en un acto en Bilbao.
En un acto en Bilbao, la presidenta Yagüe ha denunciado la labor sindical de ELA y ha dicho que la central "usa la lucha como único camino en detrimento del diálogo y la negociación".
Además, ha señalado que Confebask se defenderá en los tribunales por la denuncia de los sindicatos ELA y LAB contra la patronal vasca por no negociar un salario mínimo propio para la Comunidad Autónoma Vasca.
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha replicado que su sindicato es el que "más y mejores convenios" consigue y ha acusado a la organización empresarial de mantener una posición "retrógrada" y "autoritaria".
En una nota, ha advertido de que la lucha y la reivindicación de un salario mínimo propio "ha venido para quedarse". Según ha avisado, "Confebask, al igual que el Gobierno Vasco, se equivoca si cree que puede pasarse página en una cuestión tan importante como ésta".
Lakuntza ha afirmado que la patronal vasca "sabe de sobra cuál es la aportación del sindicato ELA a la sociedad. No tiene más que buscar en las razones de su propio enfado para encontrar la respuesta", ha sostenido.
Según ha defendido, ELA es el sindicato "que más y mejores convenios consigue (250 de media cada año) y subidas salariales mayores a los del resto de sindicatos (por ejemplo, en 2023, el incremento salarial medio en los convenios firmados por ELA fue del 5,76 %, mientras que en los convenios no firmados por éste fue del 4,17 %)".
El dirigente sindical ha defendido la labor de la central frente a la "cerrazón" de la patronal, a la que ha acusado de negarse "de manera general a subir salarios y específicamente a negociar un salario mínimo interprofesional".
Lakuntza ha recordado "la legitimidad" que da a ELA ser el primer sindicato vasco, con más del 40 % de la representación en la CAV y 104 000 afiliados, para organizar "cada día en los centros de trabajo a miles de trabajadores que mediante la huelga consiguen superar el bloqueo de la patronal y conseguir logros y convenios que no son posibles de otra manera".
Tamara Yagüe, presidenta de Confebask: "¿Qué aporta ELA al país?"
La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha lanzado un mensaje duro contra el sindicato mayoritario ELA, después de que este haya presentado una demanda contra la patronal por el SMI. Yagüe critica que el sindicato recurre a la lucha como único camino, en detrimento del diálogo y la negociación.
