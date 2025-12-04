Confebask
Tamara Yagüe, presidenta de Confebask: "¿Qué aporta ELA al país?"

Tamara Yagüe. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Tamara Yague, Confebaskeko presidentea: "Zer ekarpen egiten dio ELAk herrialdeari?"

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha lanzado un mensaje duro contra el sindicato mayoritario ELA, después de que este haya presentado una demanda contra la patronal por el SMI. Yagüe critica que el sindicato recurre a la lucha como único camino, en detrimento del diálogo y la negociación.

Los sindicatos convocan una huelga indefinida desde enero y cada martes para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales

La mesa busca es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios, "sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones", pero Sanidad sigue sin ser claro con asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional. Critican que el ministerio esté negociando el Estatuto paralelamente con ciertos sindicatos médicos.  

Jauregi: "Seguimos trabajando con firmeza para garantizar el arraigo de la industria en nuestro país... siempre en kuadrilla"

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha participado en el Foro empresarial Gipuzkoa y ha puesto en valor que el consorcio formado por el Gobierno Vasco, la fundación BBK y el fondo Indar de Kutxabank ha firmado el acuerdo de exclusividad para la compra de la división tecnológica de Ayesa.
(Foto de ARCHIVO) Puntos de recarga de vehículos eléctricos REMITIDA / HANDOUT por AEDIVE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/11/2025
El Gobierno español anuncia un paquete de medidas de 1280 millones de euros para impulsar el coche eléctrico en 2026

Se destinarán 400 millones para ayudas directas a la compra, que serán gestionadas por el Gobierno español, no por las comunidades autónomas como hasta ahora, para impulsar la demanda del vehículo eléctrico. También pondrá en marcha de un nuevo Plan Moves Corredores, con 300 millones de euros, con el objetivo de contribuir al despliegue de puntos de recarga.

