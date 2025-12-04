Tamara Yagüe, presidenta de Confebask: "¿Qué aporta ELA al país?"
La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha lanzado un mensaje duro contra el sindicato mayoritario ELA, después de que este haya presentado una demanda contra la patronal por el SMI. Yagüe critica que el sindicato recurre a la lucha como único camino, en detrimento del diálogo y la negociación.
Te puede interesar
Los grupos de la oposición presentan enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Álava
Por el momento, el Gobierno foral no tiene garantizada su aprobación y continúa manteniendo conversaciones, sobre todo con Elkarrekin Podemos. Si no consigue el apoyo o abstención de algún grupo, se vería obligado a prorrogar las cuentas de este año.
Los sindicatos convocan una huelga indefinida desde enero y cada martes para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales
La mesa busca es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios, "sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones", pero Sanidad sigue sin ser claro con asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional. Critican que el ministerio esté negociando el Estatuto paralelamente con ciertos sindicatos médicos.
La futura sede de Ayesa estará en Zamudio o Donostia
El consorcio conformado por el Gobierno Vasco, Fundación BBK y el fondo Indar -creado por Kutxabank- ha ganado la puja para comprar la división tecnológica de Ayesa y espera que el acuerdo esté cerrado para fin de año.
Jauregi: "Seguimos trabajando con firmeza para garantizar el arraigo de la industria en nuestro país... siempre en kuadrilla"
El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha participado en el Foro empresarial Gipuzkoa y ha puesto en valor que el consorcio formado por el Gobierno Vasco, la fundación BBK y el fondo Indar de Kutxabank ha firmado el acuerdo de exclusividad para la compra de la división tecnológica de Ayesa.
La oferta del Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank para comprar Ayesa se impone al resto de inversores
El objetivo de la compra, según adelantó el consejero de Industria, Mikel Jauregi, es mantener el arraigo de la antigua Ibermática en Euskadi.
Hallan 50 jabalís muertos en la zona cero afectada por la peste porcina
El Ministerio de Agricultura analizará los cadáveres para saber si están infectados. Por el momento, son 9 los positivos confirmados por este brote.
El Gobierno español anuncia un paquete de medidas de 1280 millones de euros para impulsar el coche eléctrico en 2026
Se destinarán 400 millones para ayudas directas a la compra, que serán gestionadas por el Gobierno español, no por las comunidades autónomas como hasta ahora, para impulsar la demanda del vehículo eléctrico. También pondrá en marcha de un nuevo Plan Moves Corredores, con 300 millones de euros, con el objetivo de contribuir al despliegue de puntos de recarga.
El PIB vasco crece un 2,3 % en el tercer trimestre y se han creado 13.450 empleos
La economía de Euskadi ha acelerado ligeramente su ritmo de crecimiento y ha generado más de 13.000 puestos de trabajo, aunque el sector exterior ha restado impulso debido al descenso de las exportaciones.
La Diputación de Álava dice que no hay sospecha de que la peste porcina llegue al territorio, aunque se mantiene “vigilante”
Reforzará la vigilancia a través de los guardas y del colectivo de cazadores.