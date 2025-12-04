Confebask
Tamara Yague, Confebasken presidentea: "Zer ekarpen egiten dio ELAk herrialdeari?"

Tamara Yagüe, Confebask
18:00 - 20:00

Tamara Yague. Argazkia: Europa Press.

Tamara Yague Confebasken presidenteak mezu gogorra helarazi du ELA sindikatu nagusiaren aurka, sindikatuak patronalaren aurkako salaketa aurkeztu ostean. Yaguek kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan.

