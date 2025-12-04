Sindikatuak
Confebaskek zalantzan jarri du ELAk herrialdeari egiten dion ekarpena, eta Lakuntzak erantzun du "hitzarmen gehien eta hoberenak" lortzen dituela

Tamara Yagüe Confebaskeko presidenteak kritikatu du sindikatuak borrokara jotzen duela "bide bakar gisa, elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan".
Tamara Yague. Argazkia: Europa Press.

Confebaskek eta ELA sindikatuak eztabaida publikoa izan dute ostegun honetan, Tamara Yagüe patronaleko presidenteak Bilbon egindako ekitaldi batean egindako kritika gogorren ondorioz.

Yagüek ELAren lan sindikala zalantzan jarri du, eta esan du sindikatuak "borroka bide bakartzat" erabiltzen duela, "elkarrizketaren eta negoziazioaren kaltetan".

Gainera, Confebaskek auzitegietan bere burua defendatuko duela adierazi du, ELA eta LAB sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegorako gutxieneko soldata bat ez negoziatzeagatik patronalaren aurka jarritako salaketagatik.

Horren aurrean, Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak erantzun du bere sindikatua dela "hitzarmen gehien eta onenak" lortzen dituena, eta jarrera "atzerakoia" eta "autoritarioa" izatea leporatu dio enpresa-erakundeari.

Ohar batean ohartarazi duenez, borroka eta gutxieneko soldata propioa aldarrikatzea "geratzeko etorri da". Eta gaineratu du Confebask, Eusko Jaurlaritza bezala, oker dabilela horrelako gai garrantzitsu bati muzin egin daitekeela uste badu.

Lakuntzak adierazi duenez, euskal patronalak "badaki zein den ELA sindikatuak gizarteari egiten dion ekarpena. Bere haserrearen arrazoietan bilatu besterik ez du erantzuna aurkitzeko", esan du.

Defendatu duenez, ELA da "hitzarmen gehien eta onenak (250, batez beste, urtero) eta gainerako sindikatuenak baino soldata igoera handiagoak lortzen dituen sindikatua (adibidez, 2023an, ELAk sinatutako hitzarmenen batez besteko soldata igoera % 5,76koa izan zen, eta hark sinatu gabeko hitzarmenetan, berriz, % 4,17koa)".

Buruzagi sindikalak sindikatuaren lana defendatu du, patronalaren "itxikeriaren" aurrean, eta "soldatak igotzeari eta bereziki lanbide arteko gutxieneko soldata negoziatzeari" uko egitea leporatu dio.

Lakuntzak gogoratu du "legitimitatea" ematen diola ELAri lehen euskal sindikatua izateak, EAEko ordezkaritzaren % 40 baino gehiagorekin eta 104.000 afiliaturekin, "egunero lantokietan milaka langile antolatzeko, grebaren bidez patronalaren blokeoa gainditu eta bestela posible ez diren lorpenak eta hitzarmenak lortzeko".

Tamara Yagüe, Confebaskeko presidentea: "Zer ekarpen egiten dio ELAk herrialdeari?"
