El futuro del Guggenheim de Urdaibai se despejará el 16 de diciembre
La reunión del patronato del museo Guggenheim para decidir el futuro del proyecto en Urdaibai tendrá lugar el próximo 16 de diciembre, martes, a las 17:00 horas, según ha podido saber EITB Media.
Será una reunión crucial, ya que en este foro se decidirá qué ocurrirá con el proyecto para construir un Guggenheim en Urdaibai. Lo que se espera es que el planteamiento que se haga ante el patronato sea el de aparcar el proyecto del museo.
Las instituciones implicadas ya han dado varias pistas en los últimos meses sobre esta cuestión. La más clara la aportó la propia diputada general de Bizkaia, que en el Pleno de política general del pasado mes de septiembre ya advirtió de las dificultades para la viabilidad del proyecto a medio plazo (Etxanobe mencionó los procesos judiciales, los trabajos de descontaminación y la tramitación urbanística).
Además, el proceso de escucha ha sido una herramienta más que también ha pesado en el debate.
Aún así, la decisión final llegará el martes 16 tras el encuentro del patronato.
