Urdaibaiko Guggenheimen etorkizuna abenduaren 16an argituko da

EITB Mediak jakin ahal izan duenez, data hori aukeratu du museoaren patronatuak proiektuarekin zer egin aztertzeko. Badirudi alboratuta geratuko dela, bideragarritasunaren inguruko zailtasunak ikusita.

Astilleros Murueta Guggenheim Urdaibai
Argazkia: Orain.eus

Azken eguneratzea

Guggenheim museoaren patronatuak Urdaibain proiektuaren etorkizuna erabakitzeko egingo duen bilera abenduaren 16an izango da, 17:00etan, EITB Mediak jakin ahal izan duenez.

Bilera erabakigarria izango da, foro horretan erabakiko baita zer gertatuko den Urdaibain Guggenheim bat eraikitzeko proiektuarekin.
Patronatuaren aurrean museoaren proiektua oraingoz bertan behera uzteko planteamendua egitea espero da.

Inplikatutako erakundeek hainbat argibide eman dituzte azken hilabeteetan gai horri buruz. Argiena Bizkaiko ahaldun nagusiak berak eman zuen, joan den iraileko politika orokorreko osoko bilkuran proiektua epe ertainera bideragarria izateko zailtasunez ohartarazi baitzuen (Etxanobek prozesu judizialak, deskontaminazio-lanak eta hirigintza-izapideak aipatu zituen).

Gainera, herritarren iritziak entzuteko prozesuak ere eragina izan du erabaki honetan.

Hala ere, azken erabakia asteartean, hilaren 16an, helduko da, patronatuaren bileraren ostean.

Guggenheim Museoak Urdaibaiko Biosfera Erreserba Ekonomia

