Jauregi da por hecho que "vendrán" nuevos socios para incorporarse al consorcio vasco para la compra de Ayesa
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha dado por hecho que "vendrán" nuevos socios para incorporarse al consorcio vasco que ha ganado la puja para la compra de la división tecnológica de Ayesa, y ha subrayado la importancia de garantizar la permanencia de esta compañía en Euskadi porque su venta a un operador externo "supondría un riesgo de desarraigo que debemos evitar con todas las herramientas a nuestro alcance".
Jauregi ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu en torno a esta operación empresarial.
El parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha afirmado que si finalmente se logra traer a Euskadi la sede de Ayesa esto sería algo "positivo". No obstante, ha cuestionado la forma en la que el Gobierno Vasco ha gestionado la comunicación en torno a la operación para la adquisición de la división tecnológica de esta empresa.
"Nos parece que se trata de operaciones que todavía están sin cerrar, que se anuncian aunque no estén cerradas; y no creo que eso beneficie a Euskal Herria", ha afirmado, en referencia al hecho de que esta forma de actuar puede "encarecer" la operación.
Jauregi ha coincidido con Goikoetxea en que estas operaciones requieren "discreción", pero ha indicado que ante las "filtraciones" sobre este posible movimiento empresarial —que ha rechazado que procedan del Gobierno Vasco— se ha decidido informar sobre la operación "porque la gente está esperando y quiere saber".
