Industria
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Jauregi da por hecho que "vendrán" nuevos socios para incorporarse al consorcio vasco para la compra de Ayesa

EH Bildu ha advertido de que el anuncio de la operación cuando ésta aún "no se ha cerrado" puede "encarecer" la compra.
20240509133357_centro-ayesa-en-parque-tecnologico-miramon-donostia_
Sede de Ayesa en Miramon
Euskaraz irakurri: Jauregik ziurtzat jo du bazkide berriak "etorriko" direla Ayesa erosteko euskal partzuergoan sartzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha dado por hecho que "vendrán" nuevos socios para incorporarse al consorcio vasco que ha ganado la puja para la compra de la división tecnológica de Ayesa, y ha subrayado la importancia de garantizar la permanencia de esta compañía en Euskadi porque su venta a un operador externo "supondría un riesgo de desarraigo que debemos evitar con todas las herramientas a nuestro alcance".

Jauregi ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu en torno a esta operación empresarial.

El parlamentario de EH Bildu Ander Goikoetxea ha afirmado que si finalmente se logra traer a Euskadi la sede de Ayesa esto sería algo "positivo". No obstante, ha cuestionado la forma en la que el Gobierno Vasco ha gestionado la comunicación en torno a la operación para la adquisición de la división tecnológica de esta empresa.

"Nos parece que se trata de operaciones que todavía están sin cerrar, que se anuncian aunque no estén cerradas; y no creo que eso beneficie a Euskal Herria", ha afirmado, en referencia al hecho de que esta forma de actuar puede "encarecer" la operación.

Jauregi ha coincidido con Goikoetxea en que estas operaciones requieren "discreción", pero ha indicado que ante las "filtraciones" sobre este posible movimiento empresarial —que ha rechazado que procedan del Gobierno Vasco— se ha decidido informar sobre la operación "porque la gente está esperando y quiere saber".

Economía Industria Gobierno Vasco

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los sindicatos convocan una huelga indefinida desde enero y cada martes para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales

La mesa busca es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios, "sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones", pero Sanidad sigue sin ser claro con asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional. Critican que el ministerio esté negociando el Estatuto paralelamente con ciertos sindicatos médicos.  

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jauregi: "Seguimos trabajando con firmeza para garantizar el arraigo de la industria en nuestro país... siempre en kuadrilla"

El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha participado en el Foro empresarial Gipuzkoa y ha puesto en valor que el consorcio formado por el Gobierno Vasco, la fundación BBK y el fondo Indar de Kutxabank ha firmado el acuerdo de exclusividad para la compra de la división tecnológica de Ayesa.
Cargar más