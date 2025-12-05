Jauregik ziurtzat jo du bazkide berriak "helduko" direla Ayesaren erosketarako sortutako partzuergora
EH Bilduk ohartarazi duenez, operazioaren iragarpenak erosketa "garestitu" dezake oraindik erabat itxita ez dagoelako.
Industria sailburu Mikel Jauregik ziurtzat jo du bazkide berriak "helduko" direla Ayesaren erosketarako sortu duten euskal partzuergora. Horrekin batera, azpimarratu du oso garrantzitsua dela enpresa horrek Euskadin jarraituko duela bermatzea, kanpoko norbaiti saltzeak "deserrotzeko arriskua" ekarriko lukeelako, "eta hori saihestu beharrean gaude, ditugun tresna guztiak baliatuta".
EH Bilduk Legebiltzarreko kontrol saioan egindako galdera bati erantzunez egin ditu adierazpenok Jauregik.
Hain zuzen ere, EH Bilduko legebiltzarkide Ander Goikoetxeak nabarmendu du "positiboa" litzatekeela Ayesaren egoitza Euskadira ekartzea. Hala ere, zalantzan jarri du Eusko Jaurlaritzak enpresa horren dibisio teknologikoa eskuratzeko eragiketaren berri emateko modua.
"Oraindik itxi gabe dauden operazioak dira, eta erabat bukatuta egon gabe iragartzen dira. Ez dut uste horrek Euskal Herriari mesede egingo dionik", adierazi du, jarduteko modu horrek operazioa "garestitu" dezakeela gogora ekarriz.
Jauregik bat egin du Goikoetxearekin eragiketa horiek "diskrezioa" eskatzen dutela esatean, baina balizko mugimendu horrekin lotutako "filtrazioen" aurrean, Jaurlaritzak operazioaren berri ematea erabaki duela esan du, "jendeak jakinmina duelako".
