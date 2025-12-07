El aeropuerto de Loiu, preparado para la temporada de invierno
Iván Grande, director del aeropuerto, explica las nuevas frecuencias, destinos y compañías que completan la oferta del aeropuerto vizcaíno.
La Generalitat encarga una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la peste porcina
También ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio. La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español.
El Patronato del Guggenheim dejará a un lado el proyecto para construir un museo en Urdaibai
Según ha podido saber EITB, el futuro del Guggenheim de Urdaibai se despejará el 16 de diciembre, la fecha elegida por el patronato del museo para abordar qué hacer con el proyecto. Todo apunta a que quedará aparcado, vistas las dificultades sobre su viabilidad.
Así será la Línea 4 de Metro Bilbao, que conectará Matiko con Alonsotegi
La nueva línea del suburbano discurrirá entre las estaciones de Matiko, Deusto, Parque, Moyua, Irala, Rekalde, Basurto, Zorrotza e Irauregi. Hoy, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia han presentado los detalles del acuerdo para la construcción y financiación de la Línea 4.
Jauregi da por hecho que "vendrán" nuevos socios para incorporarse al consorcio vasco para la compra de Ayesa
EH Bildu ha advertido de que el anuncio de la operación cuando ésta aún "no se ha cerrado" puede "encarecer" la compra.
El Mundial 2026 será un negocio sin precedentes
Dentro de su plan 2023-26, la organización del torneo tiene un presupuesto de unos 3756 millones de dólares y y una previsión de alrededor 13 000 millones de dólares en ingresos.
Confebask duda de la aportación de ELA al país y Lakuntza responde que logra “más y mejores convenios”
La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha criticado que el sindicato recurre a la lucha como “único camino, en detrimento del diálogo y la negociación”.
La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha lanzado un mensaje duro contra el sindicato mayoritario ELA, después de que este haya presentado una demanda contra la patronal por el SMI. Yagüe critica que el sindicato recurre a la lucha como único camino, en detrimento del diálogo y la negociación.
Los grupos de la oposición presentan enmiendas a la totalidad a los presupuestos de Álava
Por el momento, el Gobierno foral no tiene garantizada su aprobación y continúa manteniendo conversaciones, sobre todo con Elkarrekin Podemos. Si no consigue el apoyo o abstención de algún grupo, se vería obligado a prorrogar las cuentas de este año.
Los sindicatos convocan una huelga indefinida desde enero y cada martes para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales
La mesa busca es mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del SNS, sanitarios y no sanitarios, "sin excepciones, sin privilegios y sin distorsiones", pero Sanidad sigue sin ser claro con asuntos como la jubilación anticipada, la reclasificación profesional o la jornada de 35 horas en todo el territorio nacional. Critican que el ministerio esté negociando el Estatuto paralelamente con ciertos sindicatos médicos.