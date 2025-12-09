El comité de Mercedes Vitoria no descarta paros en protesta por las condiciones laborales
Ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta. Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.
El comité de empresa de Mercedes Vitoria ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones, sin descartar paros, para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta.
El comité ha enviado este martes a los trabajadores un comunicado en el que hace un llamamiento a la plantilla ante el "empeoramiento grave" de las condiciones laborales y de la conciliación familiar en la mayor fábrica de Euskadi, en la que trabajan unas 5000 personas.
Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.
En concreto, denuncian los "constantes incumplimientos" de acuerdos adoptados por parte de la empresa, la contratación de personal eventual a través de empresas de trabajo temporal y que la dirección esté ignorando las firmas de la plantilla contra la novena hora de los turnos de mañana y tarde, una vez que se anuló el de noche.
En el comunicado, el comité de empresa hace un llamamiento a la plantilla a revertir esta situación y que diga "basta ya", porque, argumenta, si la dirección ahora "no cumple" y los trabajadores no demuestran su hartazgo en la próxima negociación del convenio aspirará a pasar "por encima" de ellos.
Te puede interesar
El Sindicato Médico de Euskadi comienza cuatro días de huelga, por un Estatuto propio
El Sindicato Médico defiende un Estatuto propio podría reflejar las características propias de la profesión y defender una regulación específica. Cuentan con el apoyo de MUD y de los colegios de médicos de la CAV. El Ministerio ha adelantado que no va a retirar el anteproyecto del Estatuto Marco, pero se muestra abierto a seguir dialogando.
Esan denuncia el "sobreesfuerzo" de los ertzainas y la vulneración de derechos laborales
El sindicato Esan de la Ertzaintza ha explicado que, en los diez primeros meses del año, se han generado 375 000 horas extra, con un "gasto de 8,9 millones de euros en horas gratificadas", lo que evidencia "un sistema sostenido artificialmente por refuerzos permanentes" y "un modelo que exprime sin tregua" a los ertzainas.
Trabajadores de ambulancias se concentran ante el Parlamento Vasco para exigir la publificación del transporte sanitario
Las secciones sindicales de ESK Anbulantziak y Emergentziak se han concentrado esta mañana frente al Parlamento Vasco para exigir la publificación del transporte sanitario porque "un transporte sanitario 100% público es una necesidad y una garantía para todos".
Las autoescuelas de Navarra vuelven a protestar en Pamplona por el "colapso en los exámenes"
Una caravana con un centenar de vehículos de las autoescuelas navarras ha salido a la calle en Pamplona para denunciar el colapso en los exámenes de conducir. Según señalan, en la actualidad existe una lista de espera que afecta a más de 8000 personas, y consideran que estos retrasos han alcanzado niveles históricos y que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas empresas.
D'Anjou lamenta la falta de voluntad de acuerdo de la oposición, pero abre la puerta a incorporar las aportaciones "asumibles"
El Parlamento Vasco debate este martes las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, pero gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE serán rechazadas y las cuentas de 2026 seguirán su tramitación.
Lakuntza cree que detrás de las afirmaciones de Confebask hay un “enfado” y un “malestar” con ELA
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, afirma que a la patronal vasca le molestan "dos cosas de ELA". Por una parte, que le plante cara y que consiga "más y mejores convenios" que el resto de sindicatos, y, por otra parte, la implantación de ELA.
El conflicto de las villavesas afronta una semana clave
Enpresa batzordean ordezkari gehien dituen UGT sindikatua prest El sindicato UGT, con siete delegados de diecisiete en el comité, está dispuesto a aceptar las propuestas de la empresa y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), y apela a la responsabilidad del resto para poner fin a un conflicto que dura ya diez meses.
El aeropuerto de Loiu, preparado para la temporada de invierno
Iván Grande, director del aeropuerto, explica las nuevas frecuencias, destinos y compañías que completan la oferta del aeropuerto vizcaíno.
La Generalitat encarga una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la peste porcina
También ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio. La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español.