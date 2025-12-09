TRABAJO
El comité de Mercedes Vitoria no descarta paros en protesta por las condiciones laborales

Ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta. Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.

Planta de Mercedes de Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
La planta de Mercedes en Vitoria-Gasteiz. Foto de archivo: EFE
Agencias | EITB

El comité de empresa de Mercedes Vitoria ha decidido iniciar este mes de diciembre una campaña de movilizaciones, sin descartar paros, para hacer frente a la situación de "deterioro de las relaciones laborales" dentro de la planta.

El comité ha enviado este martes a los trabajadores un comunicado en el que hace un llamamiento a la plantilla ante el "empeoramiento grave" de las condiciones laborales y de la conciliación familiar en la mayor fábrica de Euskadi, en la que trabajan unas 5000 personas.

Esta campaña de movilizaciones fue acordada en una reunión celebrada por el comité el pasado día 1 de diciembre, con los votos de los sindicatos ELA, LAB y ESK, y la abstención de UGT, CC. OO. y Ekintza.

En concreto, denuncian los "constantes incumplimientos" de acuerdos adoptados por parte de la empresa, la contratación de personal eventual a través de empresas de trabajo temporal y que la dirección esté ignorando las firmas de la plantilla contra la novena hora de los turnos de mañana y tarde, una vez que se anuló el de noche.

En el comunicado, el comité de empresa hace un llamamiento a la plantilla a revertir esta situación y que diga "basta ya", porque, argumenta, si la dirección ahora "no cumple" y los trabajadores no demuestran su hartazgo en la próxima negociación del convenio aspirará a pasar "por encima" de ellos. 

