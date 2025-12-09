LANA
Gasteizko Mercedeseko langileen batzordea lanuzteak deitzea aztertzen ari da, lan-baldintzak salatzeko

Langileen batzordeak mobilizazio kanpaina abiatu du, "lan-harremanen okertzeari" aurre egiteko asmoz. Batzordeak pasa den abenduaren 1eko bileran baiezkoa eman zion mobilizazio-kanpainari, ELA, LAB eta ESK sindikatuen aldeko botoekin eta UGT, CCOO eta Ekintza sindikatuen abstentzioarekin.

Planta de Mercedes de Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Mercedesek Gasteizen duen lantegia. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Batzordeak astearte honetan bidalitako oharrean, mobilizatzeko deia egin die langileei. Gaur egun, 5.000 bat beharginek egiten dute lan Gasteizko Mercedesen. 

Langileen batzordeak pasa den abenduaren 1eko bileran baiezkoa eman zion mobilizazio-kanpainari, ELA, LAB eta ESK sindikatuen aldeko botoekin eta UGT, CCOO eta Ekintza sindikatuen abstentzioarekin.

Zehazki, enpresari akordioak ez betetzea leporatzen diote, baita behin-behineko langileak aldi baterako lan enpresen bitartez kontratatzea ere. Horrez gain, nabarmendu du langileak goizeko eta arratsaldeko txandak bederatzi ordukoak izatearen aurka agertu direla. 

Hori guztia dela eta, "aski da" esateko garaia dela uste dute langileek. Haien esanetan, enpresak adostutakoa bete gabe jarraitzen badu eta langileek hori salatzen ez badute hurrengo lan-hitzarmena haiek iritzirik eman gabe onartu nahiko dute. 

Eguneko Titularrak Mercedes Benz Industria Ekonomia

