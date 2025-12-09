CONFLICTO LABORAL
El conflicto de las villavesas afronta una semana clave

Enpresa batzordean ordezkari gehien dituen UGT sindikatua prest El sindicato UGT, con siete delegados de diecisiete en el comité, está dispuesto a aceptar las propuestas de la empresa y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), y apela a la responsabilidad del resto para poner fin a un conflicto que dura ya diez meses.

La plantilla lleva 10 meses de paros y huelgas en demanda de mejoras salariales y de condiciones laborales. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Billabesetako lan gatazka aste erabakigarrian sartu da
EITB

Última actualización

Esta puede ser una semana clave para poner punto final al conflicto de las villavesas, el transporte urbano de la comarca de Pamplona. El sindicato UGT, que cuenta con 7 de 17 delegados en el comité, está dispuesto a aceptar las propuestas de la empresa Moventis TCC y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), y apela a la responsabilidad del resto para poner fin a un conflicto que dura más de 10 meses.

UGT ve mejoras importantes sobre la mesa en cuanto a salarios, condiciones laborales, y el compromiso de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de poner un millón de euros más para mejorar tiempos de descanso y el control del mantenimiento de la flota.

Si no es así, UGT firmará un convenio en minoría. 

El resto de los sindicatos va a celebrar asambleas con afiliados y afiliadas, y mañana miércoles está previsto un comité extraordinario con la plantilla (casi 600 personas). 

