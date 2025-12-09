LAN GATAZKA

Aste erabakigarria, billabesetako lan gatazkan

Enpresa batzordean hamazazpi ordezkaritik zazpi dituen UGT sindikatua prest dago enpresaren eta Iruñerriko Mankomunitatearen eskaintza onartzeko, eta gainerakoei erantzukizunez jokatzeko eskatu die lan gatazkari amaiera emateko.

Langileek 10 hilabete daramatzate lanuzteetan eta grebetan, soldatak eta lan-baldintzak hobetzeko eskatuz. Artxiboko argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Billabesetako lan gatazka aste erabakigarrian sartu da. 

Iruñerriko autobus zerbitzua kudeatzen duen Moventis TCC enpresak eta Iruñerriko Mankomunitateak beste proposamen bat jarri dute mahai gainean, eta UGT sindikatua onartzeko prest dago. 

UGTren iritziz, soldata eta lan baldintzetan hobekuntzak proposatu ditu enpresak. Horrez gain, ontzat hartu du atseden denborak hobetzeko eta autobusen mantenu lanak mantentzeko Mankomunitateak konpromisoa hartu izana 

UGTk du ordezkaritzarik handiena enpresa batzordean, baina ez du gehiengo osorik (17 ordezkaritik 7 ditu). Hala ere, gutxiengoan ituna sinatzeko borondatea erakutsi du. Halaber, gainerako sindikatuei erantzukizunez jokatzeko eskatu die 10 hilabete baino gehiagoko lan gatazkari amaiera emateko.

Gainerako sindikatuek asanbleak egingo dituzte gaur-biharretan, afiliatuen iritzia jakiteko. Halaber, asteazkenerako ezohiko batzarra deitu dute langileekin (600 langile inguru).

