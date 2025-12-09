Ertzaintza
Esan denuncia el "sobreesfuerzo" de los ertzainas y la vulneración de derechos laborales

El sindicato Esan de la Ertzaintza ha explicado que, en los diez primeros meses del año, se han generado 375 000 horas extra, con un "gasto de 8,9 millones de euros en horas gratificadas", lo que evidencia "un sistema sostenido artificialmente por refuerzos permanentes" y "un modelo que exprime sin tregua" a los ertzainas.
(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Imagen de una patrulla de la Ertzaintza. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Esan dute ertzainen "gehiegizko ahalegina" eta lan-eskubideen urraketa salatu dituztela
author image

EITB

Última actualización

El sindicato Esan de la Ertzaintza ha denunciado el "sobreesfuerzo" que padecen los agentes y la vulneración de derechos laborales que se da fruto de un "déficit estructural".

Según ha señalado, en los diez primeros meses del año se han llevado a cabo 42 052 llamamientos para reforzar el servicio y 375 000 horas generadas, que suponen un "gasto de 8,9 millones de euros en horas gratificadas".

"Estos números no describen una organización planificada sino un sistema sostenido artificialmente por refuerzos permanentes. La Ertzaintza está funcionando gracias al sobreesfuerzo continuado de su personal, no gracias a una estructura adecuada", ha detallado en un comunicado.

Esan ha responsabilizado así al Gobierno Vasco de mantener un modelo que "exprime sin tregua" a los ertzainas de tal forma que los refuerzos "son ya la norma, no la excepción".

La central sindical ha advertido que miles de agentes están siendo llamados en sus días libres, lo que hace que el descanso reglamentario se haya convertido "en un lujo".

A su entender, el sistema se mantiene gracias a que los ertzainas aceptan refuerzos "continuos a costa de su vida personal, su salud y su conciliación".

Ha reclamado por ello dimensionar plantillas, reorganizar servicios y garantizar el disfrute íntegro de todos los derechos laborales de tal forma que los refuerzos sean excepcionales. 

Ertzaintza Gobierno Vasco Conflictos laborales Economía

