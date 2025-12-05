PROTESTA
Sindicatos policiales piden mejor formación, más recursos y ayuda para estar protegidos

Formakuntza gehiago, baliabide hobeak eta babestuta egoteko laguntza eskatu dute polizia sindikatuek
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Formakuntza gehiago, baliabide hobeak eta babestuta egoteko laguntza eskatu dute polizia sindikatuek
EITB

Han contabilizado cerca de 500 ataques y agresiones contra agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal en lo que va de año. Reclaman medidas porque pueden venir de vuelta "cosas que teníamos olvidadas".

