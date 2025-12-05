Tras desalojar por la mañana a más de 100 personas migrantes del antiguo edificio de los Agustinos de Martutene, la red de acogida que les ha estado ayudando se ha manifestado esta tarde en San Sebastián. Denuncian que muchos se han quedado en la calle, en situación de exclusión, y que ya hay unas 400 personas en la calle en la ciudad.