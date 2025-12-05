PROTESTA
Formakuntza gehiago, baliabide hobeak eta babestuta egoteko laguntza eskatu dute polizia sindikatuek

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzainen eta udaltzainen kontrako 500 eraso inguru zenbatu dituzte, eta neurriak eskatu dituzte “ahaztuta genituen gauzak” bueltan etor daitezkeelako.

Ertzaintza Euskal Autonomia Erkidegoa Salaketak Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Agustindarren eraikin zaharretik kanporatutako pertsona migratzaile asko kale gorrian utzi dituztela salatu dute Donostian

Goizean Martuteneko Agustindarren eraikin zaharretik 100 pertsona migratzaile baino gehiago kaleratu ostean, haiei laguntzen aritu den harrera sareak manifestazioa egin du arratsaldean Donostian, Egiako epaitegietatik abiatuta. Salatu dute asko eta asko kale gorrian utzi dituztela, bazterkeria egoeran, eta dagoeneko 400 pertsona inguru daudela kalean Donostian.
