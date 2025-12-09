Ertzaintza
ESAN sindikatuak salatu du ertzainek "gehiegizko ahalegina" egiten dutela eta lan-eskubideak urratzen zaizkiela

ESAN sindikatuak azaldu duenez, urteko lehen hamar hilabeteetan 375.000 ordu gehigarri egin dira, "8-9 milioi euro arteko gastuarekin", eta horrek agerian uzten du sistemari "errefortzu iraunkorrek" artifizialki eusten diotela, eta eredu horrek "ertzainak atsedenik gabe estutzen" dituela.

(Foto de ARCHIVO) Patrulla de la Ertzaintza EUROPA PRESS 19/4/2025
Ertzaintzaren patruila baten irudia. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzaren ESAN sindikatuak agenteek "gehiegizko esfortzua" egin behar dutela eta "egiturazko defizitaren" ondorioz lan-eskubideak urratzen zaizkiela salatu du.

Adierazi duenez, urteko lehen hamar hilabeteetan 42.052 dei egin dira zerbitzua indartzeko. 375.000 aparteko ordu egin dituzte, eta "8-9 milioi euro" bideratu dira horretara.

"Zenbaki horiek ez dira plangintza eraginkorra duen erakunde baten isla, baizik eta errefortzu iraunkorrek artifizialki sostengatutako sistema batena. Ertzaintza bere langileen etengabeko gehiegizko ahaleginari esker ari da funtzionatzen, ez egitura egokiari esker", zehaztu du ohar batean.

Hala, ESANek Eusko Jaurlaritza jo du erantzule, ertzainak "atsedenik gabe estutzen" dituen eredu bat mantentzearen arduraduna delakoan. Horrela, errefortzuak "araua dira, ez salbuespena".

Sindikatuak ohartarazi duenez, milaka agenteri deitzen diete egun libreetan, eta, ondorioz, arauzko atsedena "luxu" bihurtu da.

Haren ustez, sistemak eutsi egiten dio ertzainek "etengabeko errefortzuak" onartzen dituztelako, "bizitza pertsonalaren, osasunaren eta kontziliazioaren kalterako".

Horregatik, lantaldeen neurria egokitzea, zerbitzuak berrantolatzea eta lan-eskubide guztiak erabat bermatzea eskatu du, errefortzuak ezohikoak izan daitezen. 

